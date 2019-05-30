Звездные истории Менеджер Любови Аксеновой об истории с эскорт-услугами: «Это всё выдумки «желтой» прессы»
Звездные истории

Менеджер Любови Аксеновой об истории с эскорт-услугами: «Это всё выдумки «желтой» прессы»

Екатерина Нестеренко Мария Горская

История обманутого бизнесмена Николая Рыбочкина может оказаться обычной газетной «уткой».

Мало кто из нас, обычных людей, далеких от звездной тусовки, не мечтает познакомиться с кем-то из любимых актеров, певцов или звезд телевидения. Обычно такие мечты остаются лишь мечтами, но особо целеустремленные поклонники всё же пытаются воплотить их в жизнь. Что из этого может получиться — мы узнали из новостной хроники от 28 мая, где рассказывалось о мужчине, который обратился в полицию из-за несостоявшейся встречи с известной актрисой

Мужчину, как сообщили российские СМИ, зовут Николай Рыбочкин и он занимается бизнесом. В ближайшее время ему предстояло посетить некое мероприятие, куда для порядка нужно было прийти со своей парой. Но возлюбленной у Николая не было, а падать лицом в грязь не хотелось. Вот и решил он обратиться в какую-нибудь специализированную контору, чтобы ему предоставили на один вечер шикарную красотку.

В офисе подобной конторы, видимо, сходу оценили размер кошелька потенциального клиента, а потому обрадовали Рыбочкина тем, что могут организовать ему встречу не абы с кем, а, к примеру, с популярной актрисой. Свой выбор бизнесмен остановил на 29-летней Любови Аксеновой, знакомой зрителям по ролям в сериале «Мажор» и фильме «Без меня» .

Вечер несбывшихся надежд

За возможность встретиться с Любой Рыбочкин заплатил целых 15 тысяч долларов, то есть в рублях — целый миллион. В назначенное время он ждал девушку и строил планы относительно того, как и о чем будет с ней говорить, вот только актриса, конечно же, на встречу не явилась, ведь она замужем и никакого отношения к эскорт-услугам не имеет.

Оскорбленный Рыбочкин, между тем, не сразу догадался о том, что нарвался на мошенников — сперва он даже решил, что это сама Аксенова его продинамила и нарушила условия сделки. В СМИ писали, что в надежде восстановить справедливость и вернуть свои деньги — он явился в Пресненский отдел полиции Москвы. Полицейские связались с семьей Аксеновой, трубку взял ее супруг — продюсер Павел Аксенов, он заявил, что Люба не в курсе всей этой истории и понятия не имеет, кто мог обмануть бизнесмена, прикрываясь ее именем.

Представитель Аксеновой не верит, что такое могло произойти

Чтобы прояснить ситуацию, портал Teleprogramma.pro связался с PR-менеджером актрисы, Ириной, и та дала понять, что вся эта история в принципе может быть выдумана журналистом какого-то «желтого» СМИ.

«Это просто глупо и смешно. Если бы деловое издание написало, то можно было бы обратить внимание, но информация вышла из «желтой» газеты, и любой нормальный человек понимает, что это всё бред и вброс. Любовь, как медийный человек, тоже это прекрасно понимает. Мы этот бред даже комментировать не собираемся», — сказала Ирина.

Рыбочкин существует?

Мы попытались провести собственное расследование и выяснить — кто же такой Николай Рыбочкин. Оказалось, что бизнесмен с таким именем действительно существует. Николай Васильевич Рыбочкин живет в столице, является руководителем и учредителем трех организаций. Две из них, согласно открытым источникам, имеют отношение к деятельности коммунальных служб, третья — к агентствам по подбору персонала.

Единственного подходящего человека с таким именем, оставившего след в соцсетях, мы нашли в числе взаимных друзей у телеведущего, музыканта и бывшего участника КВН Александра Пушного. Сам Александр подтвердил, что действительно знает Николая Рыбочкина, но тот давно не проявлял активности в Facebook, а в реальной жизни они не общаются.

«Я понимаю, что людям у нас нечем заняться, поэтому и появляются такие глупые новости. Ну, и слава богу, что это самая большая проблема, которая есть на Земле», — рассмеявшись, сказал нам Пушной.

Кстати…

А ведь господин Рыбочкин, если он всё же реален, был далеко не единственным, кто надеялся за свои честно заработанные деньги попасть в компанию красивых и знаменитых девушек. Если обратить внимание на Запад и сравнить неприятности тамошних «лохов» с нашим бизнесменом, становится понятно: наш-то еще легко отделался.

В 2014 году некий Юй «Мартин» Сюй обратился в австралийское агентство эскорт-услуг Royal Court Escort, чтобы купить «сексуальные услуги» нескольких звезд шоу-бизнеса. На банковский счет этой компании с офисом в Сиднее Сюй наивно перевел 3,7 миллиона долларов и принялся ожидать встречи со своими «покупками»: голливудской актрисой Меган Фокс, моделью Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол и звездой китайского кино, которая снимается под псевдонимом Анджела Бейби.

Стоит ли говорить, что ни одну из этих девушек бедняга Сюй не увидел. Он, конечно же, подал в суд на обманувшее его агентство, но удалось ли ему вернуть деньги, история умалчивает.

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Менеджер Любови Аксеновой об истории с эскорт-услугами: «Это всё выдумки «желтой» прессы»
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