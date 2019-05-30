Менеджер Любови Аксеновой об истории с эскорт-услугами: «Это всё выдумки «желтой» прессы»

История обманутого бизнесмена Николая Рыбочкина может оказаться обычной газетной «уткой».

Мало кто из нас, обычных людей, далеких от звездной тусовки, не мечтает познакомиться с кем-то из любимых актеров, певцов или звезд телевидения. Обычно такие мечты остаются лишь мечтами, но особо целеустремленные поклонники всё же пытаются воплотить их в жизнь. Что из этого может получиться — мы узнали из новостной хроники от 28 мая, где рассказывалось о мужчине, который обратился в полицию из-за несостоявшейся встречи с известной актрисой…

Мужчину, как сообщили российские СМИ, зовут Николай Рыбочкин и он занимается бизнесом. В ближайшее время ему предстояло посетить некое мероприятие, куда для порядка нужно было прийти со своей парой. Но возлюбленной у Николая не было, а падать лицом в грязь не хотелось. Вот и решил он обратиться в какую-нибудь специализированную контору, чтобы ему предоставили на один вечер шикарную красотку.

В офисе подобной конторы, видимо, сходу оценили размер кошелька потенциального клиента, а потому обрадовали Рыбочкина тем, что могут организовать ему встречу не абы с кем, а, к примеру, с популярной актрисой. Свой выбор бизнесмен остановил на 29-летней Любови Аксеновой, знакомой зрителям по ролям в сериале «Мажор» и фильме «Без меня» .

Вечер несбывшихся надежд

За возможность встретиться с Любой Рыбочкин заплатил целых 15 тысяч долларов, то есть в рублях — целый миллион. В назначенное время он ждал девушку и строил планы относительно того, как и о чем будет с ней говорить, вот только актриса, конечно же, на встречу не явилась, ведь она замужем и никакого отношения к эскорт-услугам не имеет.

Оскорбленный Рыбочкин, между тем, не сразу догадался о том, что нарвался на мошенников — сперва он даже решил, что это сама Аксенова его продинамила и нарушила условия сделки. В СМИ писали, что в надежде восстановить справедливость и вернуть свои деньги — он явился в Пресненский отдел полиции Москвы. Полицейские связались с семьей Аксеновой, трубку взял ее супруг — продюсер Павел Аксенов, он заявил, что Люба не в курсе всей этой истории и понятия не имеет, кто мог обмануть бизнесмена, прикрываясь ее именем.

Представитель Аксеновой не верит, что такое могло произойти

Чтобы прояснить ситуацию, портал Teleprogramma.pro связался с PR-менеджером актрисы, Ириной, и та дала понять, что вся эта история в принципе может быть выдумана журналистом какого-то «желтого» СМИ.

«Это просто глупо и смешно. Если бы деловое издание написало, то можно было бы обратить внимание, но информация вышла из «желтой» газеты, и любой нормальный человек понимает, что это всё бред и вброс. Любовь, как медийный человек, тоже это прекрасно понимает. Мы этот бред даже комментировать не собираемся», — сказала Ирина.

Рыбочкин существует?

Мы попытались провести собственное расследование и выяснить — кто же такой Николай Рыбочкин. Оказалось, что бизнесмен с таким именем действительно существует. Николай Васильевич Рыбочкин живет в столице, является руководителем и учредителем трех организаций. Две из них, согласно открытым источникам, имеют отношение к деятельности коммунальных служб, третья — к агентствам по подбору персонала.

Единственного подходящего человека с таким именем, оставившего след в соцсетях, мы нашли в числе взаимных друзей у телеведущего, музыканта и бывшего участника КВН Александра Пушного. Сам Александр подтвердил, что действительно знает Николая Рыбочкина, но тот давно не проявлял активности в Facebook, а в реальной жизни они не общаются.

«Я понимаю, что людям у нас нечем заняться, поэтому и появляются такие глупые новости. Ну, и слава богу, что это самая большая проблема, которая есть на Земле», — рассмеявшись, сказал нам Пушной.

Кстати…

А ведь господин Рыбочкин, если он всё же реален, был далеко не единственным, кто надеялся за свои честно заработанные деньги попасть в компанию красивых и знаменитых девушек. Если обратить внимание на Запад и сравнить неприятности тамошних «лохов» с нашим бизнесменом, становится понятно: наш-то еще легко отделался.

В 2014 году некий Юй «Мартин» Сюй обратился в австралийское агентство эскорт-услуг Royal Court Escort, чтобы купить «сексуальные услуги» нескольких звезд шоу-бизнеса. На банковский счет этой компании с офисом в Сиднее Сюй наивно перевел 3,7 миллиона долларов и принялся ожидать встречи со своими «покупками»: голливудской актрисой Меган Фокс, моделью Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол и звездой китайского кино, которая снимается под псевдонимом Анджела Бейби.

Стоит ли говорить, что ни одну из этих девушек бедняга Сюй не увидел. Он, конечно же, подал в суд на обманувшее его агентство, но удалось ли ему вернуть деньги, история умалчивает.