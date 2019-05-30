Собчак обмолвилась, что модные дизайнеры испытывают неприязнь к Ольге Бузовой

Ольга Бузова не скрывает, что за последние годы стала обеспеченной женщиной. Доход ей приносит не только «Дом-2», но и бизнес. Девушка открыла несколько ресторанов, а также выпускает коллекции одежды под собственным брендом. После развода с Тарасовым Бузова запела и популярность ее мгновенно возросла. Ценник за ее выступления на корпоративах растет с каждым годом. Даже многочисленные скептики теперь помалкивают.

Бузова позволяет себе покупать недвижимость, дорогие ювелирные украшения и, конечно, носить вещи известных брендов. Поющей телеведущей нравится внимание, поэтому появляясь на светских мероприятиях, она предпочитает облачаться в яркие образы. Многие помнят, как в прошлом году на красную дорожку премии «Муз-ТВ» она появилась верхом на коне. Оля была облачена в розовое платье с очень длинным шлейфом, которое для нее сшила дизайнер Белла Потемкина.

Однако оказалось, что далеко не все кутюрье дружат с телеведущей. Более того, они не рады, что девушка носит их творения. Об этом заявила Ксения Собчак в новом выпуске своего шоу «Острожно, Собчак!». С гостями она обсудила последние тренды и поинтересовалась у них, как те выбирают одежду и аксессуары для себя. Светская львица во время беседы решила рассказать историю из своей жизни, которая связана с Бузовой. По словам теледивы, она плотно дружит со многими известными дизайнерами и среди них есть молодой кутюрье, который не так давно обратился к ней с необычной просьбой.

Он попросил деликатно передать Бузовой, чтобы она не выкладывала фото в одежде его бренда в соцсети. Собчак была вынуждена отказать.

«Дружу с одним очень модным дизайнером, который почему-то считал, что я близко общаюсь с Ольгой Бузовой. И он мне написал: можешь попросить ее не носить нашу кожаную куртку, потому что она везде ее носит и пишет наш бренд», — разоткровенничалась Собчак.

Она заявила, что подобный случай не первый в ее жизни. По ее словам, дизайнеры не могут сами обратиться к Оле и повлиять на нее, так как звезды покупают одежду за свои деньги.

«Они не могут ничего сказать, потому что она (Бузова, — Прим.ред.) покупает это за свои деньги. И носит, и как бы гордится», — объяснила Ксения.

Бузова пока не прокомментировала слова бывшей коллеги. Но поклонники уверены, что ей есть чем ответить знаменитой блондинке.