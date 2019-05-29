«Все будет не так просто»: в театре на Малой Бронной высказались о назначении Богомолова

К новым обязанностям режиссер приступит 25 июня.

В среду, 29 мая, стало известно, что Театр на Малой Бронной вновь коснулись кадровые перестановки. Сначала из-за конфликта с режиссером Сергеем Голомазовым в разгар сезона из театра ушла актриса Настасья Самбурская, теперь стало известно, что и сам Голомазов недолго продержался на Малой Бронной. Его место займет возлюбленный журналистки Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов.

Что о назначении думают коллеги Богомолова и зачем понадобились кадровые перестановки, выяснила корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко.

«Сегодня Богомолов был официально представлен труппе»

В театре информацию о назначении Константина Богомолова подтвердили. Однако подробно объяснять ситуацию отказались.

«С 25 июня Богомолов вступит в должность, до этого художественным руководителем Театра на Малой Бронной останется Голомазов. Сегодня состоялось официальное представление Константина Богомолова труппе в качестве нового художественного руководителя.

Богомолов уже работал у нас в театре. В 2007 году он поставил спектакль «Много шума из ничего», который прошел очень хорошо и был номинирован на премию «Золотая маска», – прокомментировала пресс-секретарь театра Валерия Гуменюк.

Отвечать на вопрос: была ли новость о замене художественного руководителя неожиданной для действующего худрука Сергея Голомазова, представитель театра отвечать отказалась.

«Я не буду комментировать, как отношусь к персонажу Богомолову»

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Сергей Голомазов рассказал, что был в курсе, что ему ищут замену. Более того, он принимал активное участие в выборе кандидата. Хотя, по-видимому, остался не совсем доволен назначением на должность Богомолова. Режиссер не говорит об этом прямо, но из его ответа напрашиваются соответствующие выводы.

«Разумеется, кадровая перестановка обсуждалась и для меня не была секретом. Я — художественный руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова. С трудом я совмещал эти должности, времени не хватало. В результате Департамент культуры предложил мне сделать выбор, и я его сделал.

Департамент культуры советовался со мной. Я не буду комментировать, кого я посоветовал, и как отношусь к персонажу Богомолову, если позволите. Это внутренняя корпоративная информация. Могу сказать, что со мной советовались и спрашивали, что такое Богомолов и как я к этому отношусь.

Что-то мне подсказывает, что некоторые перемены в театре будут. Но труппа театра на Малой Бронной — тот еще орешек, поэтому все будет не так просто», – считает Сергей Голомазов.

«Я думаю, что у нас все впереди»

Актриса театра на Малой Бронной Дарья Грачева работала с Богомоловым, когда он 12 лет назад ставил спектакль «Много шума из ничего». Она считает, что перед театром и актерами с появлением медийного режиссера откроются новые возможности.

«Новость о замене художественного руководителя я восприняла положительно. В 2007 году мы работали вместе над постановкой «Много шума из ничего». Остались хорошие впечатления в профессиональном плане. С большим удовольствием мы репетировали, а потом гастролировали. Это был хороший творческий союз.

Думаю, что сейчас Богомолов будет знакомиться с труппой, будет строить планы на успех, ориентировать на медийное пространство театр на Малой Бронной. У нас все впереди», – поделилась своим мнение Дарья Грачева.

«Театр на Малой Бронной приобрел талантливого режиссера»

Народный артист РСФСР Александр Збруев снимался у Богомолова в сериале «Содержанки», премьера которого состоялась 7 марта 2019 года. Актер считает, что работа Константина Юрьевича пойдет на пользу театру.

«Я думаю, что театр на Малой Бронной приобрел очень талантливого умного режиссера. С его появлением и с появлением его спектаклей посещаемость вырастет. Публика будет заполнять зрительный зал, потому что все, что он делает — это не трафаретно, интересно и талантливо», – прокомментировал Збруев порталу Teleprogramma.pro.