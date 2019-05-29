История любви: Денис Никифоров рассказал, как покорил сердце жены-модели

Известный актер, звезда картины «Бой с тенью» Денис Никифоров стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова также появилась и его супруга, модель и телеведущая из Краснодара Ирина Темрезова. По словам Никифорова, их роман развивался стремительно. Девушка работала на краснодарском телевидении, где вела авторскую программу. Кроме того, она была фотомоделью.

Вскоре после знакомства Ирина оставила его одного в квартире, а сама отправилась по своим делам. В это время Никифоров вышел из квартиры, дошел до магазина, купил продуктов. Затем он позвонил Ирине и спросил, что нужно приготовить на ужин. «После его звонка я сразу поняла, что готова хоть сейчас выйти за него замуж. Иногда и путь к сердцу женщины лежит через желудок», — заявила она.

«Этих женщин не поймешь. Некоторым шубы подавай, а Ирине хватило простого ужина. Если честно, меня подкупало в ней то, что она не хотела соперничества со мной в профессиональной карьере. Она стала жить со мной не из-за моей популярности. Ей просто было весело и интересно в моем обществе. Сейчас Ирина домохозяйка и ее все устраивает», — сказал Никифоров.

Отметим, что уже через три месяца после знакомства они поженились. При этом на протяжении пяти лет у пары не было детей. «Детей мы буквально вымаливали. Ездили в Иерусалим к Стене плача. Наши молитвы были услышаны, и на свет в 2013 году появились наши близнецы – Александр и Вероника», — рассказал Денис Никифоров.