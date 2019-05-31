Домой с сотрудниками ЗАГСа: как Королева практически женила на себе Николаева

Глядя на эту певицу, трудно поверить, что на сцене она – уже более 30 лет. Такая веселая, жизнерадостная, всегда задорная и молодая – Наташа Королева отмечает 31 мая свой день рождения.

Мы спросили у супруга Наташи – Сергея Глушко – как он собирается поздравлять Наташу в этот день, попросили поделиться секретом – может быть, у них есть какая-то ежегодная традиция? На что артист, рассмеявшись, ответил: «Секретами разве делятся? Буду, конечно, поздравлять, есть такая традиция…». По всей вероятности, Наташу ждет какой-то сюрприз от любимого.

Ее путь на большую эстраду начался, когда Наташа была совсем юной. Принято считать, что знаменитой ее сделал композитор и певец Игорь Николаев. Но немногие знают о том, что она стала известной личностью еще до встречи с ним.

Как школьница Наташа Королева прославилась в Америке

Детство Наташи Королевой пришлось на 70-80-е годы. В то время в Киеве нелегко было достать нужные товары, да и вообще жизнь нельзя было назвать простой. Чтобы достойно обеспечивать двух дочек, родители брались за любую работу, не жалея себя.

Папа, как рассказывала певица, работал на двух работах, а мама – и вовсе на трех: кроме преподавания в институте и руководства хором, она устроилась еще и на работу в универмаг. Это дало ей возможность красиво одевать дочек, «доставая» нужные вещи благодаря появившимся связям.

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С самого раннего детства Наташа любила петь – уже в 3 года она выступала в составе детского хора, а в 12 лет девочка записала первые песни, которые стали популярными на Украине. Карьера юной талантливой певицы развивалась стремительно: в конце 80-х она приняла участие в детской рок-опере «Дитя мира» в качестве солистки. Коллектив успешно гастролировал в Америке, и Наташу даже пригласили бесплатно учиться в одном из престижных американских университетов.

Но перед самым отъездом в Америку Наташе сообщили: ее ждет в Москве известный композитор Игорь Николаев, хочет устроить прослушивание. И Наташа выбрала Москву.

Как благодаря маминым бутербродам появилась песня «Желтые тюльпаны»

Однако с первого раза произвести впечатление на Николаева не удалось. 16-летняя скромная девочка явно проигрывала на фоне других участниц отбора – более опытных, ярких и экстравагантных. Но, даже получив отказ, Наташа и ее мама решили не сдаваться. Они отправились на концерт Игоря Николаева, а после концерта хлебосольная Людмила Порывай – мама Наташи – накормила уставшего и голодного Игоря наспех приготовленными бутербродами.

Покоренный заботой и типичной украинской хлебосольностью, Игорь решил дать Наташе второй шанс и взял ее с собой в Таллин, на гастроли. Второе прослушивание оказалось более удачным, и скоро Наташа появилась на сцене, покорив зрителей задорным исполнением своего первого настоящего хита – «Желтые тюльпаны». В 1990-м эта песня стала самой исполняемой, Наташа вышла в финал «Песни года» — самого престижного песенного конкурса.

А через короткое время поклонники узнали о том, что творческий союз Королевой и Николаева перерос в союз семейный.

Как Наташа Королева сама устроила свой брак с Игорем Николаевым

Молодой мужчина, постоянно контактируя с юной, привлекательной и талантливой девушкой, естественно, не мог долго оставаться равнодушным к ее чарам. Но Наташа была строгого воспитания и, поняв, что ухаживания Николаева могут зайти слишком далеко, твердо сказала: или официально, или никак.

Николаев было задумался, но начинающая певица не позволила ему думать слишком долго: просто приехала к нему домой вместе с родителями, и туда же пригласила служащих загса. Так что обошлось без пышной свадьбы – молодых расписали прямо дома у Николаева.

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Они прожили вместе 9 лет, и вся страна любовалась этой красивой парой. Но к началу 2000-х назрел семейный кризис. Игорь и Наташа практически уже не жили вместе – у него появилась новая любовь, а Наташа начала встречаться с красавцем Тарзаном – стриптизером Сергеем Глушко. Интересно, что до своей карьеры стриптизера Сергей был офицером ракетных войск. Переквалифицироваться его заставил развал СССР, после которого многие военные оказались без средств к существованию.

Официальный развод произошел в 2001 году, когда Наташа уже была беременна от Тарзана. Все прошло спокойно, позитивно и даже весело – певица не раз повторяла, что развод у них с Николаевым получился более ярким, чем свадьба.

Как Наташа Королева борется с целлюлитом

Вскоре Наташа стала женой Тарзана, в 2002 году у них родился сын Архип. И, надо сказать, связав свою жизнь с профессиональным стриптизером и бодибилдером, Наташа стала более пристально следить за своей фигурой. Сергей с удовольствием сам тренирует жену, проявляя при этом строгость и даже жесткость. Впрочем, певица довольна: ведь это идет только на пользу.

Тарзан разработал специальный комплекс упражнений для Наташи, среди которых самое эффективное, по мнению певицы, — это глубокие приседания в медленном темпе. Ее дневная норма, как призналась Королева, — 100 приседаний. Результат – налицо! Певица всегда может себе позволить появиться перед публикой в облегающем платье, короткой юбке или обтягивающих джинсах, ведь фигура у нее – на зависть многим 20-летним.

Сын Наташи Королевой не собирается быть артистом, зато познакомил родителей со своей девушкой

17-летний Архип Глушко, по словам Королевой, не планирует связывать свою жизнь со сценой. Несколько лет он учился в Америке, а недавно подал документы в МГУ – молодой человек очень интересуется культурой Японии и японским языком.

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Вернувшись в Москву, юноша влюбился – его избранницей стала Мария Слугина. Девушка на 6 лет старше Архипа, она родом из Саратова, в 2016 году вышла в финал конкурса «Мисс Губерния», а в столицу переехала, чтобы получить образование и построить карьеру модели.

Архип познакомил Марию со своими родителями, влюбленные посетили концерт Наташи Королевой.