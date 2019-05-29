Звездные истории

«Это засосы»: жена Андрея Малахова обнаружила на теле мужа подозрительные пятна

Наталья Шкулева опубликовала «компромат» на телеведущего.

«Это засосы»: жена Андрея Малахова обнаружила на теле мужа подозрительные пятна
Наталья Шкулева и Андрей Малахов. фото: globallookpress.com

В ноябре 2017 года Андрей Малахов стал отцом. Супруга Наталья Шкулева родила ему сына. После долгих размышлений и даже зрительского голосования супруги назвали малыша Александром. Сейчас их наследнику год. Они недавно брали его с собой в путешествие на Лазурный берег. Однако пока родители скрывают мальчика и даже не балуют поклонников снимками его ручек, ножек или спины, как обычно это делают звезды.

Добавим, что Шкулева недолго пробыла в декрете и вскоре вернулась к работе. Малахов же перешел на канал «Россия-1», где теперь ведет несколько авторских шоу. Примечательно, что телеведущий помогает звездам делиться своими проблемами на всю страну, а вот о себе почти ничего не рассказывает. Но так вышло, что накануне вечером его жена выставила на всеобщее обозрение «компромат» на телеведущего. В соцсети Наталья разместила видео, на котором осматривает тело супруга.

«В час ночи муж пришел домой. Что это?» — произносит женщина, разглядывая красные пятна плечах Малахова. «Это засосы», — констатировала она. «С работы пришел», — начал подшучивать телеведущий.

фото: instagram.com/natashashkuleva/

Поклонники были удивлены тому, что Андрей способен вернуться домой к жене с ребенком так поздно, да еще и с пятнами непонятного происхождения на теле. Однако не исключено, что гематомы появились у мужчины во время очередных съемок, а он и его супруга решили разыграть подписчиков.

Напомним, что у Малахова безупречная репутация. Он никогда не был втянут в скандалы. Со своей возлюбленной он состоит в браке уже восемь лет. Они сыграли пышную свадьбу в Париже. Долгое время влюбленные мечтали о ребенке, и вот теперь у них подрастает сын. Поклонники надеются, что рано или поздно они покажут своего наследника.

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«Это засосы»: жена Андрея Малахова обнаружила на теле мужа подозрительные пятна
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