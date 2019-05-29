Жизнь после «Игры престолов»: Джон Сноу лечится от алкоголизма, а Дейенерис позвали в криминальный детектив

Журналисты портала Teleprogramma.pro прошерстили официальные аккаунты актеров популярного сериала и нашли свежую информацию о них.

В среду, 29 мая, стало известно, что звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон переживает стресс. Бесстрашный Джон Сноу оказался в психиатрической лечебнице, где пытается справиться с нервным истощением и алкогольной зависимостью.

Кит тяжело пережил финал сериала. Дело не только в убийстве Дейенерис Таргариен, но и в том, что Харингтон оказался абсолютно не готов перевернуть страницу своей жизни под названием «Игра престолов». Друзья актера рассказали журналистам, что Кит просто не знает, как жить дальше без Джона Сноу…

Портал Teleprogramma.pro желает Харингтону скорейшего восстановления и возвращения к работе. Мы верим, что увидим Кита в десятках потрясающих картин! А пока не хотите узнать, как коротают время другие звезды «Игры престолов»?

Софи Тёрнер отдыхает с подругами

Актриса Софи Тёрнер (сыграла Сансу Старк. — Прим. ред.) переживает окончание сериала без стресса. Она прекрасно проводит время с подругами, отдыхая от съемок и переездов.

Ну, а чего ей страдать? У Тёрнер есть красавиц-жених — солист группы DNCE Джо Джонас и интересные предложения… Так, она сыграла одну из главных ролей в фильме «Люди Икс: Темный Феникс». Картину начнут показывать в России с 6 июня.

Мэйси Уильямс веселится в Лондоне

После выхода сериала актриса Мейси (Арья Старк. — Прим. ред.), как и Софи, отдыхает. Недавно она была замечена в Hoxton Basement — универсальном многофункциональном комплексе для проведения мероприятий, который находится в Лондоне. Мейси весело проводила время с друзьями и с шампанским.

Эмилия Кларк дала интервью The New Yorker

Актриса Эмилия Кларк в многочисленных интервью рассказывает, что тяжело переживает финал «Игры престолов». Для нее партнеры по съемочной площадке стали настоящей семьей, а роль Дейенерис — судьбой.

Сейчас Кларк — востребованная актриса, которую приглашают сниматься в рейтинговых картинах: «Терминатор: Генезис», «До встречи с тобой», «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и других.

Недавно Эмилия призналась, что отказалась играть в фильме «50 оттенков серого», потому что решила для себя больше не сниматься обнаженной. На данный момент Кларк задействована в картине «Вне подозрений», выход которой запланирован на осень 2019 года. А еще она посещает телешоу и дает интервью.

Лина Хиди поет песни на ночных улицах

Лина Хиди совсем не похожа на Серсею Ланнистер. И дело не только в цвете волос: Лина брюнетка, а ее героиня — блондинка.

Сейчас у бывшей королевы Семи королевств появилось много свободного времени, поэтому она гуляет по ночным улицам и поет песни под гитару. Аккомпанирует Лине ее новый друг-режиссер, который собирает деньги на новый фильм.

Питер Динклэйдж мотивирует поклонников действовать

Актер Питер Динклэйдж, который в «Игре престолов» сыграл роль Тириона Ланнистера, мотивирует и подбадривает своих поклонников. В соцсетях актер пишет, что не надо бояться неудач, а идти всегда только вперед.

«Я долго ждал, прежде чем позволил себе потерпеть неудачу. Пожалуйста, даже не спрашивайте. Не трудитесь говорить миру, что вы готовы. Покажите ему. Сделайте его», — обратился Динклэйдж к своим подписчикам.

Николай Костер-Вальдау уехал в Канаду

Актер Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер. – Прим. ред.) отдыхает не только от съемок, но и от Великобритании, где в основном проходили съемки сериала. Актер бросил все и уехал… Не в Урюпинск, конечно — в Канаду. Костер-Вальдау публикует на своей странице в Instagram видео с чемпионата по настольному футболу, который проходит в провинции Онтарио. В общем, Николай отдыхает и набирается сил для новых проектов.

Альфи Аллен зажигает на фестивале

Актер Альфи Аллен (Теон Грейджой. — Прим. ред.) в отличает от Николая Костер-Вальдау остался в Великобритании. Он отдыхает на фестивале новейшей музыки All Points East, который проходит в парке Виктории в Лондоне.

Джейсон Момоа ностальгирует по «Игре престолов»

Актер Джейсон Момоа продержался в культовом сериале совсем недолго: девять серий в первом сезоне и один эпизод — во втором (Он сыграл роль вождя племени дотракийцев Кхала Дрого. – Прим. ред.). Но у Джейсона остались теплые воспоминания о коллегах и съемочном процессе, которыми грозный Кхал поделился с подписчиками:

«Во время съемок «Игры престолов» у нас был небольшой перерыв. Мы арендовали фургон в Белфасте и ездили по красивой удивительной Ирландии в поисках лучшей пинты «Гиннесса» (алкогольный напиток)», — написал Момоа.