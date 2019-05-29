Звездные истории Кейт Миддлтон могла бросить Уильяма в 2007 году и уйти в большой спорт
Звездные истории

Кейт Миддлтон могла бросить Уильяма в 2007 году и уйти в большой спорт

Мария Горская

Счастлива ли она теперь – большой вопрос.

Герцога и герцогиню Сассексских многие считают самой счастливой и удачливой парой Великобритании. И это неудивительно, ведь принц Уильям – второй в очереди на престол, после своего отца Чарльза, а Кейт Миддлтонего жена и мать трех его детей. Они молоды, богаты, знамениты и пользуются большой популярностью среди соотечественников.

Однако, по некоторым данным, за внешними атрибутами счастья может скрываться давно потерянная любовь и боль женщины, сожалеющей о том, что когда-то приняла неверное решение.

О том, как развивались отношения этой пары, и о том, как они могли закончиться, пишет в своей книге «Уильям и Кэтрин» королевский биограф Эндрю Мортон.

Теперь Уильям и Кейт - многодетные родители
Теперь Уильям и Кейт — многодетные родители. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизнь рядом с принцем давалась Кейт нелегко

Принц и его будущая супруга познакомились в далеком 2001 году, когда оба были студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. Вскоре они начали встречаться и жить вместе, а в 2005 году весь мир, благодаря газетам, узнал, что у наследника престола есть подружка.

Как ни странно, Кейт внезапно обрушившаяся слава совсем не обрадовала. Девушка очень переживала из-за того, что ее преследуют журналисты, она даже была вынуждена обратиться к адвокату, чтобы узнать, как защититься от постоянного вмешательства в свою личную жизнь. И, тем не менее, эти отношения постепенно развивались – она ходила с принцем на различные мероприятия, ее приглашали на семейные праздники.

Всё пошло под откос в 2007 году, когда Уильям поехал в графство Дорсет, где проходил обучение в военном лагере, а его девушка осталась в Лондоне и теперь вынуждена была противостоять давлению СМИ в одиночку. Она не выдержала, между ней и принцем произошла крупная ссора и в апреле 2007 года было объявлено, что они расстались.

Кейт Миддлтон: последние новости
Кейт Миддлтон в первые годы отношений была в постоянном стрессе из-за журналистов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказалась от мечты ради принца

Как пишет в своей книге Мортон — мало, кто из друзей Кейт расстроился, узнав о том, что ее роман с Уильямом завершился, ведь она вновь вернулась к нормальной жизни – стала чаще общаться с друзьями, которых совсем не видела в последние годы, ходить по клубам, и вновь занялась одним из любимых видов спорта — греблей.

Не жалея себя, она начала готовиться к благотворительной гонке, организованной с целью сбора средств на лечение больных детей. И вот, на дворе август, до гонки остается всего одна неделя, но Миддлтон внезапно выбывает из числа участников. Причиной тому, как выяснилось, стало ее воссоединение с Уильямом.

Организатор гонки Эмма Сэйл буквально умоляла Кейт не отказываться от мечты о победе.

«Пожалуйста, не бросай. Впервые в жизни ты действительно делаешь что-то для себя самой. Подумай хорошо, это ведь не только благотворительность», – говорила Эмма.

Но будущая герцогиня не послушалась. Вероятно, она очень об этом пожалела, так как их команда выступила блестяще и смогла собрать более 100 тысяч фунтов стерлингов в помощь детям.

Рядом с Уильямом она чувствовала себя прислугой

Писатель также упоминает о том, что рядом с Уильямом Кейт иногда чувствовала себя несчастной из-за того, что властный и упрямый принц «заставлял ее чувствовать себя его прислугой». Между тем, во время того перерыва в отношениях в 2007 году он осознал свои ошибки, и убедил возлюбленную в том, что всё будет иначе.

Он увез Кейт в романтическое путешествие на Сейшельские острова и там, по некоторым данным, пара заключила тайный договор о том, что с того момента и навсегда они будут вместе…

Продолжение этой истории все мы прекрасно знаем. 29 апреля 2011 года Кейт и старший внук королевы Елизаветы II обвенчались. В 2013 году у них родился первенец – принц Джордж, в 2015 году на свет появилась принцесса Шарлотта, а 23 апреля 2018-го герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка – малыша Луи.

Свадьба Кейт и Уильяма
Свадьба Кейт и Уильяма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Счастье может быть наигранным

Сейчас Кейт плотно занимается детьми, представляет королевскую семью на благотворительных мероприятиях и старается не уступать в популярности жене младшего брата своего мужа — Меган Маркл. Но мы не можем знать, что при этом творится у нее в душе.

За почти 17 лет, что она провела рядом с Уильямом, любовь к этому мужчине вполне могла превратиться в привычку. И не исключено, что время от времени мать троих детей, в свое время защитившая в университете диссертацию по «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэролла, скучает по своей жизни до того момента, когда она принесла в жертву этому браку свою независимость и право на принятие собственных решений.

В 2018 году у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок - Луи
В 2018 году Кейт и Уильям стали родителями в третий раз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Кейт Миддлтон могла бросить Уильяма в 2007 году и уйти в большой спорт
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