«Было страшно до мурашек»: Денис Никифоров вспомнил важный разговор с Табаковым

Известный актер, звезда культового фильма «Бой с тенью» Денис Никифоров стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил, как перед ним стоял выбор, куда поступать. Сначала он собирался пойти в школу-студию МХАТ, но после нескольких вступительных испытаний решил сдавать экзамены в Щепкинское училище.

«Вдруг мне на домашний телефон раздается звонок из ректората МХАТа. Меня спросили, куда я пропал. Сказали, что Олег Табаков ждет меня на серьезный разговор. Было страшно до мурашек на позвоночнике. Я пришел и увидел двух своих соратников. Сейчас это, конечно, уже известные люди. Денис Рожков, который снялся с Максимом Авериным в сериале «Глухарь», и Алексей Дубровский, режиссер ТЮЗа», — рассказал Никифоров.

По его словам, к ним вышел Олег Табаков и сказал несколько фраз, одна из которых Никифорову запомнилась. Мэтр не понимал, почему сотрудники Щепкинского училища уводят у него талантливых студентов. «Ну что они вас больше любят что ли. Салют», — сказал тогда Табаков и вышел.

В итоге Никифоров сдавал экзамены на общих основаниях и прошел испытание. Он забрал документы из Щепкинского училища, потому что очень хотел работать именно в студии Табакова. Первым фильмом, в котором Никифорову досталась серьезная роль, стала картина «Грешная любовь» со Светланой Крючковой. Он спросил совета у Табакова. Режиссер оценил сценарий и дал свое добро.