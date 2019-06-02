Популярные актеры, чей рост не превышает 130 сантиметров

После сериала «Игра престолов» многие зрители заинтересовались актерами, сыгравшими там главные роли. Среди самых заметных (несмотря на маленький рост) артистов сериала – Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера.

Надо сказать, среди «маленьких людей» — так предпочитают называть себя карлики и лилипуты – действительно много творческих личностей, артистов кино, театра и цирка. Обделив их ростом, судьба наградила этих людей талантами, благодаря которым многие из них прославились на весь мир.

Тони Кокс , 107 см : «Звездные войны»

Этого актера наши зрители помнят по фильмам «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение Джедая», «Плохой Санта», «Уиллоу», «Я, снова я и Ирэн».

Несмотря на маленький рост, Тони Кокс учился с другими детьми в обычной средней школе. Там же он познакомился со своей будущей женой – Отилией. После школы парень поступил в Алабамский университет. Оценив яркую и необычную внешность молодого человека, его стали часто приглашать для съемок в рекламных роликах, а потом он сделался артистом «мыльных опер».

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В 23 года Тони женился на Отилии, и в целом его жизнь складывается успешно: новые роли, новые проекты.

Верн Тройер , 81 см : «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил»

Карлик Верн Тройер вырос всего лишь до 81 сантиметра, однако это не помешало ему стать известным голливудским актером и каскадером. Самую громкую славу принесла ему роль Мини-Мы в картинах об Остине Пауэрсе.

В 1994 году Верн впервые снялся в качестве дублера, заменяя 9-месячного ребенка в фильме «Младенец на прогулке». Следующие 5 лет он выполнял в основном работу дублера и каскадера. А потом принял участие в нашумевшем фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», и наутро проснулся знаменитым.

22 февраля 2004 года газеты написали о том, что Верн зарегистрировал брак с красавицей-моделью Женевьев Галлен. Впрочем, уже на следующий день брак был аннулирован. Вообще, Тройер был известен даже не столько своими ролями в кино, сколько скандальным поведением и участием в самых низкопробных ток-шоу на американском ТВ. Его образ среди зрителей – «Грязный карлик», однако в Голливуде его ценили за профессионализм и ответственность. В прошлом году Верн Тройер умер в возрасте 49 лет.

Майкл Дж. Андерсон , 109 см : «Твин Пикс»

Этот американский актер родился с патологией скелета. Все детство и юность ему пришлось провести в инвалидном кресле. Едва научившись передвигаться самостоятельно, хоть и с тростью, молодой человек поступил в университет, чтобы получить специальность микробиолога.

Но скоро его стали приглашать сниматься, и Майкл решил учиться актерскому мастерству в Нью-Йорке.

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Этот актер крошечного роста сыграл Человека из другого места, или Карлика, в мистическом триллере «Твин Пикс». Одетый во все красное Карлик отличался не только маленьким ростом, но и странным произношением. Этого актер добился интересным способом: во время озвучки он произносил слова в обратном порядке (популярная игра среди школьников младших классов Америки), а затем пленку прокручивали «задом наперед». Способность Майкла говорить слова наоборот так восхитила режиссера, что он дал ему более обширную роль, чем предполагал вначале.

«Твин Пикс» стал не единственным фильмом, где пригодился талант Майкла Дж. Андерсона. В фильме «Малхолланд Драйв» он снялся в роли человека нормального роста, для чего использовал протезы. Еще он снимался в «Зачарованных», в «Белоснежке» и других фильмах.

Питер Диклэйндж , 134 см : «Игра престолов»

Карьера этого американского актера началась еще в 1995 году. После второстепенных и эпизодических ролей он снялся в фильме «Станционный смотритель» (2003 г.), и его работа была номинирована на премию Гильдии киноактеров США. Этот фильм принес ему настоящую известность, которую только подкрепили последующие работы – в фильмах «Эльф», «Суперпес», «Смерть на похоронах», «Хроники Нарнии».

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Однако самую громкую славу артисту принес сериал «Игра престолов», в котором он исполнил роль Тириона Ланнистера. Питер Диклэйндж был отмечен престижной премией «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале.

Всю свою сознательную жизнь Питер остается вегетарианцем. Он женат, у него есть 7-летняя дочь. Сегодня артиста буквально «рвут на части» в Голливуде, его лицо постоянно появляется на обложках журналов, он стал одним из самых востребованных актеров.

Уорвик Дэвис , 107 см : сериал о Гарри Поттере

Уорвика Дэвиса считают одним из наиболее известных карликов-артистов за всю историю кино. Его рост – всего 107 сантиметров. Карьера Уорвика началась в 1987 году – его пригласили в Лондон и предложили сняться в фильме «Уиллоу», сценарий которого был создан специально для карлика.

Затем Дэвис главным образом работал на телевидении. Самый его известный проект – телесериал «Хроники Нарнии», показанный каналом ВВС.

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В фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» он исполнил роль Йоды и снялся еще в 2 ролях.

Не менее популярным, чем «Хроники Нарнии», стал триллер «Лепреконы» — там он сыграл злобного гнома. Очень яркими стали его работы в серии фильмов о Гарри Поттере, где он сыграл гоблина Крюкохвата, а также профессора Флитвика.

Уорвик Дэвис женат, у него двое детей – сын и дочь. Жена чуть выше его ростом, дети – тоже карлики.

Андре Буше , 120 см : «Форт Боярд»

Этого французского актера и телеведущего ростом 120 см знают во всем мире, главным образом, благодаря его участию в популярной телеигре «Форт Боярд». Там его зовут Паспарту, и он объясняет участникам условия игры, сопровождая их на место действия.

Владимир Федоров , 130 см: «Руслан и Людмила», «Через тернии к звездам»

Владимир Федоров родился в Москве в 1939 году. Он прославился ролью злодея Черномора в фильме-сказке «Руслан и Людмила». Потом Федоров появился в фантастическом фильме «Через тернии к звездам» — там он сыграл инопланетного олигарха-диктатора.

Каждое его появление на экране было очень эффектным, однако актерская деятельность для Владимира Федорова — далеко не главное дело жизни. Он талантливый физик-ядерщик, на счету Федорова – 50 изобретений и множество научных трудов.

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Об этом человеке можно написать книгу. Родившись карликом и оставшись в подростковом возрасте главой семьи (мама умерла, а отец ушел к другой женщине), Володя заботливо растил и воспитывал двоих младших братьев. Он хорошо фотографировал и умел чинить электроприборы, эти навыки позволяли подростку что-то зарабатывать.

При этом он и в школе успевал учиться, особенно тщательно изучая физику. Работал в Курчатовском институте, писал научные труды, которые переведены на многие языки мира. А после первых успешных опытов в кино стал много времени уделять съемкам – Владимира Федорова можно увидеть в таких фильмах, как «Легенда о Тиле», «Кольца Альманзора», «Нос», «После дождичка в четверг», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце»…

Конечно, сейчас, находясь в преклонном возрасте, Федоров уже не снимается. Однако с любимой физикой по-прежнему не расстается. Он был 4 раза женат, и его семейная жизнь и отношения с женщинами – тема для отдельного материала.