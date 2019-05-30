Как роль Шурика стала для Александра Демьяненко проклятием всей жизни

30 мая исполнилось бы 82 года знаменитому актеру Александру Демьяненко – легендарному «Шурику» из культовых комедий Леонида Гайдая.

Он сыграл в кино более 70 ролей, «подарил» свой голос таким зарубежным звездам, как Жан-Поль Бельмондо, Омар Шариф, Роберт Де Ниро… И все же для миллионов наших зрителей он навсегда остался тем самым нескладным, простодушным, интеллигентным Шуриком.

Эта роль стала для артиста настоящим проклятием: после оглушительного успеха гайдаевской комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в нем больше не хотели видеть никого другого, режиссеры перестали приглашать Демьяненко в свои фильмы, объясняя: «Зритель все равно скажет – «А, это Шурик». А ведь Александр Сергеевич обладал серьезным драматическим талантом, что доказывают другие его фильмы, — те, о которых зрители почти ничего не знают.

Мы предлагаем в день рождения любимого артиста вспомнить несколько самых знаковых его работ.

«Мир входящему», 1961

События, показанные в фильме Александра Алова и Владимира Наумова, разворачиваются в Берлине 1945-го, в последние дни перед капитуляцией Германии. Именно туда прибыл после окончания училища новоиспеченный младший лейтенант Красной Армии Ивлев.

Ответственному выпускнику дают поручение: сопроводить беременную немку в тыловой госпиталь. В ходе их путешествия происходят события, которые полностью изменяют характеры героев.

После этого фильма Александр Демьяненко не стал знаменитым, но о нем узнали за границей: жюри Венецианского кинофестиваля наградило картину призом за лучшую режиссерскую работу. Советские режиссеры тоже его заметили – в том же 1961 году Демьяненко снялся в «Карьере Димы Горина» и фильме «Взрослые дети».

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965

В 1965 году на экраны СССР вышла чехословацкая комедия «Лимонадный Джо». От иностранного фильма, пародии на американский вестерн, ожидали больших кассовых сборов, рекламная кампания была развернута очень широко.

А к гайдаевской комедии чиновники отнеслись холодно, о ней почти не объявляли. Тем не менее, этот фильм стал безусловным лидером советского проката 1965 года, его посмотрели чуть ли не 70 миллионов зрителей, — такой успех никакому «Лимонадному Джо» и не снился!

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Критики были поражены: ведь они предрекали картине провал. Сам Иван Пырьев, директор «Мосфильма», требовал вырезать из фильма многие сцены, ему не нравилось ничего. После долгих споров Гайдай убрал пару сцен, но за остальные стоял насмерть. Фильму присвоили 2-ю категорию и заплатили по пониженной ставке.

Работа над фильмом запомнилась Демьяненко, прежде всего, сожженной кожей головы. Темноволосого актера перекрашивали в блондина, краски тогда были очень низкого качества, и вскоре голова Александра Сергеевича покрылась болезненными волдырями… Он просто чудом тогда не облысел: спасло то, что у Демьяненко от природы всегда были пышные густые волосы, они выдержали все пытки.

Но не это оказалось самым страшным. После фильма к «Шурику» мог на улице подойти кто угодно, бесцеремонно хлопнуть артиста по плечу и позвать выпить. Для интеллигентного, довольно замкнутого и молчаливого Демьяненко это панибратство было очень неприятным. Он сухо отвечал: «Я вам не Шурик, меня зовут Александр Сергеевич». Скоро стали поговаривать – артист «зазвездился», зазнался…

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А еще хуже было то, что после этого фильма, а затем «Кавказской пленницы», его перестали приглашать на крупные роли. Демьяненко сыграл в десятках картин – «Угрюм-река», «Сказки старого волшебника», «Зеленый фургон», но роли ему доставались второстепенные, и все равно его продолжали всю жизнь ассоциировать с Шуриком.

«Мой добрый папа» , 1970

Александр Демьяненко сыграл в этом фильме отца главного героя – семилетнего мальчика, от лица которого и ведется повествование. Маленький Петя рассказывает о своей жизни в Баку, о том, как на войну ушел его любимый добрый папа – ушел и не вернулся.

Режиссер Игорь Усов взял за основу автобиографическую повесть Виктора Голявкина. Вместе с Демьяненко в фильме снялась Людмила Гурченко – она сыграла Петину маму.

«Иван Васильевич меняет профессию», 1973

Повзрослевший Шурик женился и занялся изобретением машины времени. Что происходило дальше – известно каждому: наверное, нет такого человека, который бы не видел эту комедию Леонида Гайдая, снятую по мотивам пьесы Михаила Булгакова.

В этом фильме главная роль – вовсе не у Шурика: действие разворачивается, главным образом, вокруг персонажей Леонида Куравлева и Юрия Яковлева. А самому Демьяненко к тому времени образ Шурика уже смертельно надоел. Когда он говорил об этом своей первой жене – Марине Скляровой – она его утешала: «Вот актер Борис Бабочкин тоже сыграл множество ролей, но для всех зрителей так и остался Чапаевым».

Сериал «Клубничка», 1996-1997

Александра Сергеевича сильно угнетала его актерская невостребованность. Он пытался держаться – много работал, озвучивал иностранные фильмы, соглашался даже на небольшие роли, чтобы не потерять форму. После заявления новой руководительницы Театра Комедии о том, что она не видит необходимости выпускать Демьяненко на сцену, у артиста произошел первый сердечный приступ.

От отчаяния Демьяненко, легко справлявшийся с самыми сложными психологическими ролями, согласился участвовать в первом российском ситкоме под названием «Клубничка». Коллеги брезгливо фыркали и стыдили его: «Это же дешевка, примитив, пошлятина!».

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Конечно, он и сам все это понимал. Но считал, что для актера важно работать, а не лежать на диване, — пусть даже иногда и в таких проектах. Однако нервное напряжение не отпускало, к этому добавилось переутомление – график работы над «Клубничкой» был очень плотным, снимали по серии в день. После второго инфаркта, 22 августа 1999 года, Александра Демьяненко не стало.

Приемная дочь стала актрисой

Если бы у артиста были родные дети – возможно, они унаследовали бы талант отца. Но в первом браке с Мариной Скляровой, который продлился 16 лет, дети не родились. Когда Демьяненко женился во второй раз – Людмила работала режиссером дубляжа на «Ленфильме», — сумел наладить очень теплые отношения с дочерью жены от первого брака, Анжеликой Неволиной. Впоследствии Анжелика Неволина стала актрисой, и, по-видимому, не последнюю роль в этом выборе сыграл отчим.