Меган порочит семью Кейт, чтобы стать королевой? В Сети обсуждают «заговор» Маркл

Фанаты герцогов Кембриджских думают, что «принцесса из Голливуда» планирует захватить престол в Британии. Мы пообщались с экспертом, чтобы разобраться в ситуации.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл — одна из самых обсуждаемых женщин современности. Каждый день миллионы людей ищут последние новости о бывшей голливудской актрисе, которую судьба привела в королевскую семью Великобритании. Одни читают громкие заголовки, чтобы порадоваться за Меган, другие ее критикуют.

Сейчас в интернете на полном серьезе обсуждают заговор, который якобы поэтапно реализует Маркл, чтобы захватить престол королевства. Удивлены? Рассказываем!

По примеру принца Чарльза и принцессы Дианы

Как известно, принц Гарри стоит шестым в очереди на престол. То есть его шансы стать королем, мягко говоря, слабые. Однако фанаты монаршей семьи, или скорее антифанаты Меган, пришли к выводу, что она разработала схему, которая позволит ей обойти очередность.

Якобы вдохновение, чтобы вести столь грязную игру, Маркл почерпнула в прошлом — в биографии принцессы Дианы. Известно, что принц Чарльз изменял своей жене. Самой известной любовницей Чарльза была Камилла Паркер Боулз. Это и привело к разводу.

После гибели Дианы, которая пользовалась народной любовью не только в Британии, но и далеко за пределами королевства, Чарльз подвергся жестокой критике. В частности, британцы открыто говорили о том, что такой человек — то есть человек, который изменяет жене и нарушает законы божии — не может быть королем.

Не смотря на то, что со дня гибели Дианы прошло 22 года, а разлучница Камилла уже 14 лет, как законная жена принца, до сих пор в Британии есть приверженцы мнения, что королева Елизавета II должна назвать приемником Уильяма, сына Чарльза. Хотя на официальном уровне такой вопрос никогда и не поднимался.

Запачкать репутацию Уильяма и возвести на престол Гарри

До недавнего времени у Уильяма была кристально чистая репутация: примерный семьянин, отец троих детей. На его фоне рыжеволосый Гарри до отношений с Меган выглядел разгильдяем: проводил ночи на пролет на вечеринках и устраивал скандалы. Одним из самых громких стало его появление в форме Африканского корпуса Вермахта со свастикой на рукаве.

Однако теперь принцев словно подменили! Кто бы мог подумать, но примерного Уильяма подозревают в изменах жене.

15 марта второй престолонаследник отдыхал с друзьями на курорте Вербье в Швейцарии. В интернет попали видеоролики, где Уильям танцует под зажигательные треки в ночном клубе и проводит время с высокой брюнеткой. Якобы после просмотра видео Кейт очень сильно переживала. В общем, ситуация очень похожа на ту, что происходила в королевской семье более 20 лет назад… Принца Уильяма фанаты Меган уже окрестили предателем и заключили, что он пошел по стопам неверного отца.

На фоне Уильяма Гарии — сущий ангел. Теперь он примерный муж, заботливый отец, а значит и король из него получится замечательный.

А причем здесь Меган?

Закономерный вопрос: если мужчины в монаршей семье привыкли изменять своим женам, то причем здесь Меган? Антифанаты герцогини трактуют события следующим образом: якобы Маркл сама сливает слухи желтой прессе, чтобы очернить репутацию герцога Кембриджского. По мнению разоблачителей заговора, «принцесса из Голливуда» таким образом накаляет возмущение подданных, чтобы они сами захотели видеть королем Гарри, а ее королевой.

Вопрос с еще тремя наследниками, которые стоят в очереди перед герцогом Сассекским в интернете тоже решили: дети Ульяма и Кейт (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. — Прим. Ред.) еще слишком малы, чтобы быть королями, поэтому тут сам бог велел надеть корону на рыжую голову супруга Меган.

Мнение эксперта: «В этой жизни нет ничего невозможного»

На первый взгляд схема кажется чересчур сложной и даже бредовой. Но это только на первый взгляд. Эксперт портала Teleprogramma.pro, политолог и журналист Владимир Семаго, считает подобное развитие событий вполне допустимым. Более того, он не исключает того, что Меган (если у нее есть подобные цели — Прим. Ред.) добьется своего.

«В этой жизни нет ничего невозможного. Алгоритм престолонаследования британской короны достаточно часто позволяет себе разные выверты. В том числе, отречение от престола, потому что нужно жениться на красивой американке и прочие мотивации.

Новые персонажи, входящие в королевскую семью (имеется в виду Меган Маркл. — Прим. Ред.), могут привнести свои нравственные и культурные ценности. Ценности из обыденной, а не королевской жизни. Из жизни людей, которые полны интриг, полны понимания того, как выстроить свою собственную жизнь, как сделать так, чтобы она стала лучше, при этом они не руководствуются ни ролью, ни целями, ни задачами, ни историческим обликом. Поэтому я не исключаю и каких-то интриг, которые могут быть.

Само по себе престолонаследование достаточно гибкое, поэтому может быть любой из вариантов, если:

А) он целесообразен интересам Великобритании;

Б) он целесообразен интересам королевской семьи, не умоляет ее достоинства.

Я думаю, что какие-то результаты могут быть от политики Меган, если, кончено, она имеет место быть. Возможно, появится другой важный пункт, который в совокупности с этим (информацией об изменах Уильяма, который повторяет судьбу неверного отца. — Прим. Ред.), даст положительный результат.

Понимает, она (Меган) долго долбит в одну точку, а потом возникает удобный случай, неприятный, компрометирующий, а она радостно кричит: «Я же говорила!», «Я все эти годы твердила!». То есть это может стать последней каплей в принятии решения. Такое возможно», – прокомментировал Владимир Семаго.