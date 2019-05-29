Куда делась собака Меган Маркл и почему принц Чарльз вел будущую невестку к алтарю

На экраны вышел американский фильм «Попадая в королевскую семью» про принца Гарри и его супругу Меган Маркл

Друзья актрисы Тиффани Смит еще несколько лет назад заметили поразительное внешнее сходство между ней и ее коллегой, играющей Рэйчел в сериале «Форс-мажоры». Когда «Рэйчел» уехала в Англию и внезапно обручилась с младшим внуком королевы Елизаветы II, на их сходство начали обращать внимание и все остальные. Но тогда Тиффани и подумать не могла, что ей придется исполнить роль этой девушки в кино.

Но это случилось. На этой неделе на экраны вышел новый американский фильм под названием Harry & Meghan: Becoming Royal, что можно перевести как «Гарри и Меган: Попадая в королевскую семью», и Тиффани Смит в нем досталась главная роль – роль Меган Маркл.

Сыграли неземную любовь через несколько дней после знакомства

Стопроцентного двойника принца Гарри создателям фильма найти не удалось, а потому они доверили эту работу лучшему из тех, чьи фото попадались им во время поисков – актеру по имени Чарли Филд. Он и Тиффани впервые встретились в Ванкувере перед началом съемок и оба были немного напуганы, так как ответственность была высока, а изобразить влюбленную пару, едва только познакомившись, не так-то просто.

К счастью, у Тиффани на руках была парочка билетов на хоккей и она предложила новому партнеру сходить туда вдвоем. После матча они приняли участие в квесте «Побег из комнаты ужасов» и это веселое приключение еще больше их сблизило.

«Меня не покидало ощущение, что в случае опасности Чарли прикроется мной, как щитом, и скажет: «Спаси меня!»», — со смехом вспоминала актриса, которую цитируют британские СМИ.

После всех этих «прелюдий» началась непосредственная подготовка к съемкам. Фильм должен был включать в себя множество важных моментов из жизни герцога и герцогини Сассексских со дня их встречи и продолжая жизнью в браке. Некоторые эпизоды были вымышленными — сценаристы просто пытались угадать, что могло происходить за закрытыми дверями. Другие важные события были записаны на видео и являлись частью новостной хроники королевской семьи, и все эти многочасовые записи Тиффани и Чарли должны были отсмотреть.

Актеры делали это десятки раз, запоминая интонацию, мимику и жесты, пытаясь копировать мельчайшие детали, чтобы потом донести их до зрителя максимально близко к оригиналу. И радовались, когда понимали, что у них и впрямь получается.

Что показали в фильме

При ограниченном бюджете режиссер картины Менхай Хада, сценарист Скарлет Лэйси и другие создатели попытались сделать эту историю максимально «королевской» и при этом очень душевной.

Из фильма зрители могут узнать, куда делся Богарт – одна из двух собак Меган, фотографии которой она раньше регулярно публиковала в Instagram и даже появлялась вместе с ней на обложке популярного глянцевого журнала.

Becoming Royal утверждает, что Богарт, который слишком стар для межатлантических перелетов, вместе с близкой подругой Меган — Джессикой Малрони — благополучно перебрался на ПМЖ в Торонто. Сейчас он и герцогиня Сассексская частенько созваниваются по видеосвязи и пёс, несмотря на смену дома и хозяев, чувствует себя отлично.

Важные моменты, показанные в фильме, касались и подготовки к бракосочетанию. Киношные Меган и Гарри очень тщательно подходили к составлению списка гостей, ведь кого-то им совсем не хотелось видеть на своей свадьбе, а других, наоборот, так и тянуло пригласить.

Из списка в итоге оказалась вычеркнута сводная сестра Меган – Саманта Маркл, зато в него попали темнокожий американский проповедник и телезвезда Опра Уинфри – Гарри смог убедить Букингемский дворец, в том, что эти гости обязательно должны приехать и поддержать его невесту. Она в ответ разрешила будущему супругу позвать включить в список его экс-подружку Челси.

«Неправильное» платье и чужой отец

Компания Lifetime также объяснила, почему в день свадьбы Меган была одета в платье от Givenchy, а не в творение британского дизайнера Клэр Уайт Келлер. Бывшая звезда «Форс-мажоров» якобы однажды увидела, как невеста упала из-за своего слишком тесного платья, а потому решила надеть что-то на свой вкус и с более свободной посадкой. К возмущению многих членов королевской семьи, платье было белым, хотя Маркл уже побывала один раз замужем, а потому по всем канонам ей следовало выбрать менее «девственный» цвет.

И хотя герцогиня Корнуольская Камилла в церкви едва сдерживала негодование по поводу американского евангелиста, другие члены семьи в фильме проявили себя с лучшей стороны. Королева Елизавета II присутствие того же проповедника одобрила.

«Мне нравится видеть кого-то, действительно увлеченного Евангелием», — призналась она.

А отец жениха Чарльз посоветовал Меган быть более терпеливой по отношению к ее отцу Томасу Марклу, успевшему перед свадьбой наделать новых родительских ошибок.

«Я и сам не всегда был лучшим отцом», — сказал принц Чарльз, и порадовался тому, что его давняя мечта о дочери наконец-то исполняется.

Именно Чарльз, напомним, в итоге подвел свою невестку к алтарю, вместо Томаса. И после просмотра фильма зрителям наверняка захочется поверить в то, что вне зоны досягаемости телекамер и объективов фотографов, съехавшихся в Лондон со всего мира, звучали именно такие диалоги.

Интересно, а посмотрят ли Гарри и Меган картину Becoming Royal?

Когда Тиффани задали этот вопрос, она ответила, что не знает. Между тем, добавила актриса, что если бы кто-то снял фильм про нее саму, она бы непременно захотела его увидеть.