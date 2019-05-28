Звездные истории

«Это мой грех»: Лидия Федосеева рассказала о личной жизни после смерти Шукшина

Через год после смерти писателя вдова стала жить с другим мужчиной.

«Это мой грех»: Лидия Федосеева рассказала о личной жизни после смерти Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина/globallookpress.com

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Она рассказала, что после смерти второго супруга, писателя Василия Шукшина, в течение года находилась в жуткой депрессии. Однако уже в 1975 году она стала жить с молодым кинооператором Михаилом Аграновичем. Они познакомились и сблизились на съемках картины «Трын-трава».

«Это мой грех. Я не хотела с ним жить. Думала, что будем просто общаться. Мы просто гуляли. С предыдущей женой он уже к тому времени расстался. Вскоре он мне сказал, что не может без меня жить. Дочери звали его Миша. Все эти разговоры, что я привела Аграновича в дом спустя пять месяцев после смерти Шукшина и сказала называть его папой, – неправда. У моих дочерей от второго брака папа мог быть только один – Василий Шукшин», – сказала она.

Агранович очень сильно в те годы помог Федосеевой-Шукшиной. Он занимался с детьми, давал ей советы, когда она занялась выпуском рассказов Василия Шукшина.

С Михаилом Аграновичем Шукшина прожила девять лет. Потом они стали отдаляться друг от друга. Она снималась в одних картинах, он работал оператором совсем в других. В итоге они приняли решение расстаться. Не ужилась Федосеева-Шукшина и со следующим супругом – польским художником Мареком Межеевским. Причина была в том, что мужчина мог месяц беспробудно пить. Этого она терпеть не могла.

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Тэги:

Василий ШукшинЛидия Федосеева-ШукшинаМихаил АграновичПрограмма "Судьба человека"
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«Это мой грех»: Лидия Федосеева рассказала о личной жизни после смерти Шукшина
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