Звездные истории

Кирилл Плетнев тяжело переживает развод с Нино Нинидзе

Режиссер поделился с поклонниками невеселыми размышлениями о кризисе в жизни.

Кирилл Плетнев тяжело переживает развод с Нино Нинидзе
Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе прожили вместе четыре года. Фото: globallookpress

Официальный брак Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе продлился всего год, а в гражданском союзе звезды прожили до свадьбы еще три года. Недавно стало известно, что пара рассталась. Супруги сообщили в соцсети, что отныне каждому из них предстоит идти своей дорогой.

Режиссер тяжело переживает разрыв с возлюбленной. Накануне он выложил в Instagram видео, в котором поделился с подписчиками своими эмоциональными размышлениями о жизни.

«Пришел момент, когда я хочу поделиться с вами своими ощущениями», – сообщил Плетнев. Он признался, что сейчас переживает непростой период.

После четырех лет отношений в жизни режиссера наступил кризис, который может возникнуть у каждого независимо от возраста. Старое «умирает», однако на его месте какое-то время не появляется ничего нового. Это свойственно человеку, но выйти из кризисного состояния можно только постепенно.

«На это надо время. Важно не подгонять себя, не торопиться, дать время завязаться и прорасти чему-то новому. Я это осознаю», – говорит режиссер.

Кирилл Плетнев признался, что в его жизни начался кризис. Фото: Instagram@kirycha79

При этом Кирилл уверен: важно не ждать, когда состояние пройдет само, а продолжать жить и радоваться жизни, пытаясь найти гармонию с окружающим миром, насколько это возможно. Первый этап выхода из кризиса – когда человек начинает вновь относиться к себе с любовью. Прощает себя за былые ошибки, чтобы в итоге стать обновленной, усовершенствованной версией себя. В этот момент кризис закончится.

Как сам Плетнев, так и его экс-избранница подчеркивают, что проведенные вместе годы оказались счастливыми. Пара продолжает воспитывать маленького сына. Развод не должен отразиться на его жизни, считают актеры.

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актрисазвездный разводКирилл ПлетневНино Нинидзережиссер
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Кирилл Плетнев тяжело переживает развод с Нино Нинидзе
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