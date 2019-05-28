Тарзан о девушке из «Дома-2», с которой встречается его 17-летний сын: «Это касается моих самых близких людей»

Модель из Саратова закрутила роман с 17-летним сыном Наташи Королевой.

Годы идут, дети подрастают. Многие из нас еще помнят, как «из каждого утюга» звучал хит «Дельфин и русалка» в исполнении Наташи Королевой и Игоря Николаева. А теперь выясняется, что сыну Наташи и ее возлюбленного Сергея Глушко (более известного как «Тарзан») уже 17 лет и он уже встречается с девушками. Как же время летит…

Избранницей Архипа стала модель Мария Слугина – умница, красавица и просто целеустремленная девушка 23 лет отроду.

Портал Teleprogramma.pro решил узнать подробнее, чем занимается Мария и что связывает ее со звездной семьей Королевых-Глушко.

Модель и начинающая актриса

Мария Слугина появилась на свет 10 октября 1995 года. Ее детство прошло в Саратове, именно там она окончила среднюю школу, выучилась в школе моделей и в 2017 году получила диплом Саратовской государственной юридической академии.

Обладая приятной внешностью и отличной фигурой (вес 49 кг, рост 165 см, параметры 85–62–92), девушка уже не раз занимала призовые места на различных конкурсах красоты, и в качестве основного рода занятий она выбрала для себя именно модельный бизнес.

Кроме того, Мария пробует себя в кино и на телевидении. Она принимала участие в съемках сюжета для программы «Доброе утро» на Первом канале, была героиней шоу «Сердца за любовь» на канале СТС Love (3 сезон, 95 выпуск), а также сыграла роль жертвы насилия в постановочной судебной передаче «По делам несовершеннолетних» на канале «Домашний».

Семья нового парня приняла Марию как родную

Неизвестно, где познакомились Мария Слугина и Архип Глушко, но еще 7 апреля 2019 года на странице девушки в Instagram (@slugina_64) появилась первая фотография рядом с его мамой — Наташей Королевой, и бабушкой — Людмилой Порывай. Фото было сделано за кулисами на концерте «Радио Дача» в Crocus City Hall.

Судя по следующим снимкам, с папой Архипа саратовская модель тоже знакома. 19 мая она вместе с Архипом отмечала День пионерии в их доме в Крёкшино, в компании Королевой, Тарзана и ближайших друзей семьи.

Teleprogramma.pro попыталась узнать, какое впечатление на Сергея Глушко произвела девушка сына, но Тарзан отказался комментировать личную жизнь мальчика, пояснив, что не хочет посвящать прессу в семейные дела.

«Это касается моей семьи, моих самых близких людей», — отметил Тарзан.

Мария Слугина решила участвовать в проекте «Дом-2»

Примечательно, что в том же месяце Мария рассказала подписчикам о том, как побывала на проекте «Дом-2».

«Вот он, замечательный выпуск «Дома-2» с моим участием. Появилось желание попробовать себя в чем-то новом, и я это сделала! Меня неоднократно приглашали на этот проект, я очень долго думала… В итоге сходила на кастинг и не пожалела! Я приобрела колоссальный опыт, новые знакомства, познакомилась с классным Захаром Саленко. А что будет дальше? Следите за событиями на моей странице», — написала девушка под видеозаписью.

Возможно, этот факт ее биографии имел место еще до начала отношений с Архипом Глушко, ведь юноша вряд ли отпустил бы возлюбленную «строить свою любовь».