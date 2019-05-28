Звездные истории

«Я 11 месяцев не выходила из дома»: Лидия Федосеева рассказала, как пережила смерть Шукшина

По словам актрисы, ей не хотелось жить и она собиралась уйти в монастырь.

«Я 11 месяцев не выходила из дома»: Лидия Федосеева рассказала, как пережила смерть Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина/globallookpress.com

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова звезда, как она сама заявила, впервые решила поделиться подробностями того, как узнала о смерти писателя Василия Шукшина. В тот период актриса находилась в Болгарии на фестивале. В Москву к мужу она собиралась с радостным известием. Итальянский режиссер, с которым она познакомилась, мечтал снять Шукшина в роли Достоевского в своем новом фильме.

«Примерно за день до отлета я обратила внимание, что все стали какими-то грустными. Я подумала, что они, наверное, грустят, что я уезжаю. Мне перед отлетом в Москву налили виски. Я вообще никогда не пила, но они настаивали. Я спросила, почему со мной не летит в столицу российская делегация. Мне ответили, что все остальные поедут через сутки. Все при этом почему-то плакали. В самолете я заснула. В Москве перед выходом из лайнера мне сказали, что меня ждут друзья. Я вышла из самолета и честно сказала, что выпила виски. А они стоят рядом и рыдают. Там был Анатолий Заболоцкий, Ирина Скобцева. Я ее спросила, что случилось. «Вася заболел?» – «Вася умер», – сказали мне они.

Что происходило дальше, Лидия Федосеева-Шукшина, по собственному признанию, помнит смутно. Да и весь следующий год был прожит как в тумане. Дома ее уже ждала мать и скорая помощь. «Я 11 месяцев не выходила из дома. Сидела на уколах. Я не хотела жить и собиралась уйти в монастырь. Я не могла отпустить любимого человека к богу», – сказала она.

Как она отметила, впервые она из дома вышла только потому, что нужно было дойти до нотариальной конторы. Необходимо было решить вопросы о наследстве. Как отметила актриса, она была вся в черном. Вскоре режиссер и актер Сергей Никоненко сказал ей, что необходимо учиться жить без Василия Шукшина. Актриса с трудом вернулась к работе.

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Василий ШукшинЛидия Федосеева-ШукшинаПрограмма "Судьба человека"
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«Я 11 месяцев не выходила из дома»: Лидия Федосеева рассказала, как пережила смерть Шукшина
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