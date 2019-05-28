Пиар-директор Началовой высказалась о сверхъестественных способностях певицы

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала очередную фотографию, сделанную в квартире исполнительницы. На кадре можно увидеть зеркало, которое висит у входа. По словам Исаевой, также у входа в помещение находится икона, рука от сглаза и диск ее альбома. По словам Исаевой, эти вещи характеризуют хозяйку квартиры. Обыкновенного человека, который не обладал какими-то сверхъестественными способностями.

Анна Исаева рассказала, что Юлия Началова оберегала свой дом и не любила устраивать съемки там. Она защищала его от лишних глаз. Пиар-директор отметила, что за последнее время получила множество звонков. Многие спрашивают ее о том, что творится на могиле певицы. Также акулы пера спрашиваю, был ли у Юли некий дар. За такие вопросы Исаева, как она выразилась, прощает журналистов.

«Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят — это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном- будьте так же аккуратны с этим вопросом как Юля, не впускавшая толпы страждущих в свой дом. Уважайте ее память. Мне очень больно слышать рассказы о происходящем на Троекуровском. Скажу больше. Я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда, не хочет зла, глупости и бесчинства. Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет цветов. Не верю в нехорошее и не комментирую эту тему! Разум победит», — заявила Анна Исаева.

Отметим, что в последнее время на Троекуровском кладбище стали твориться странные вещи. Туда приходят поклонники Юлии Началовой. Якобы они заряжают там воду и кремы. Многие из фанатов певицы, которая скончалась в марте, уверены, что исполнительница — святая.