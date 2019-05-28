Звездные истории

Пиар-директор Началовой высказалась о сверхъестественных способностях певицы

Анна Исаева не верит, что на могиле певицы творится вакханалия.

Пиар-директор Началовой высказалась о сверхъестественных способностях певицы
Юлия Началова/globallookpress.com

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала очередную фотографию, сделанную в квартире исполнительницы. На кадре можно увидеть зеркало, которое висит у входа. По словам Исаевой, также у входа в помещение находится икона, рука от сглаза и диск ее альбома. По словам Исаевой, эти вещи характеризуют хозяйку квартиры. Обыкновенного человека, который не обладал какими-то сверхъестественными способностями.

Анна Исаева рассказала, что Юлия Началова оберегала свой дом и не любила устраивать съемки там. Она защищала его от лишних глаз. Пиар-директор отметила, что за последнее время получила множество звонков. Многие спрашивают ее о том, что творится на могиле певицы. Также акулы пера спрашиваю, был ли у Юли некий дар. За такие вопросы Исаева, как она выразилась, прощает журналистов.

«Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят — это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном- будьте так же аккуратны с этим вопросом как Юля, не впускавшая толпы страждущих в свой дом. Уважайте ее память. Мне очень больно слышать рассказы о происходящем на Троекуровском. Скажу больше. Я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда, не хочет зла, глупости и бесчинства. Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет цветов. Не верю в нехорошее и не комментирую эту тему! Разум победит», — заявила Анна Исаева.

Отметим, что в последнее время на Троекуровском кладбище стали твориться странные вещи. Туда приходят поклонники Юлии Началовой. Якобы они заряжают там воду и кремы. Многие из фанатов певицы, которая скончалась в марте, уверены, что исполнительница — святая.

Вам может быть интересно:

На могиле Юлии Началовой заряжают воду и крема Бывший муж Юлии Началовой сыграл свадьбу семь раз после развода с певицей Родственники Сергея Доренко не могут решить, когда состоятся похороны журналиста

Тэги:

Анна ИсаеваТроекуровское кладбищеумерла Юлия НачаловаЮлия Началова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пиар-директор Началовой высказалась о сверхъестественных способностях певицы
Интересно?
Поделись с друзьями: