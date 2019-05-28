Звездные истории

«Такой роскоши не могу себе позволить»: Боярская не бросит кино и сцену ради детей

Супруга Максима Матвеева не представляет своей жизни без любимого дела.

«Такой роскоши не могу себе позволить»: Боярская не бросит кино и сцену ради детей
Елизавета Боярская не может оставить сцену ради детей (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с Максимом Матвеевым 33-летняя Елизавета Боярская воспитывает двоих сыновей. По словам актрисы, семилетний Андрей больше времени проводит с отцом. Они вместе завтракают, играют в шахматы, проводят досуг. В то время, как она сама посвящает каждую свободную минутку пятимесячному Григорию. Дочь Михаила Боярского не сомневается, что грудному младенцу необходимо присутствие мамы. Даже на театральные репетиции Елизавета ездит вместе с Гришей. Пока малыш спит в люльке за кулисами, актриса репетирует роль на сцене.

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская на прогулке с младшим сыном (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

Говоря о своей главной мечте, Боярская отметила, что ей хотелось бы полностью погрузиться в материнство. Однако пока она не готова расставаться с кино и сценой даже ради сыновей и возлюбленного. Елизавета не представляет своей жизни без любимого дела.

«Да, хочу сидеть дома и смотреть каждый день, как что-то новое делает мой маленький сын. Хочу наблюдать, как старший будет ходить в первый класс. Но такой роскоши я не могу себе позволить. Да и сама, думаю, долго не смогу без работы», — приводит Hello! слова Елизаветы Боярской.

Елизавета Боярская
В семье Елизаветы и Максима царит полная гармония и взаимопонимание (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

При этом актриса полностью доверяет мальчиков своему мужу. Если Елизавете нужно отъехать по делам, она спокойно оставляет мальчишек на Максима.

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Елизавета Боярскаязвездные детиМаксим Матвеев
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«Такой роскоши не могу себе позволить»: Боярская не бросит кино и сцену ради детей
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