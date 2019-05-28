Елизавета Боярская призналась, что ревнует мужа

Актриса делает все для того, чтобы ее избраннику было комфортно рядом с ней.

Елизавета Боярская вместе с Максимом Матвеевым воспитывает двоих детей: 7-летнего Андрея и маленького Григория, младший сын появился на свет в декабре 2018 года. В одном из недавних интервью актриса призналась, что считает себя ревнивой. Однако она научилась бороться со своими эмоциями ради того, чтобы сохранения доверительных отношений. Так, дочери Михаила Боярского важно, чтобы человеку рядом с ней было хорошо. Елизавета понимает, что не в праве стеснять свободу второй половинки, нарушать границы, препятствовать его намерениями и желаниям.

«Если он хочет сниматься — пусть снимается. Если надо побыть одному — пусть побудет один. Я не хочу покушаться на комфорт, личное пространство человека. Нам, конечно, важно быть вместе и нужно быть вместе, но не менее важно давать человеку заниматься тем, чем он хочет», — приводит Hello! слова Елизаветы Боярской.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, актриса не стала скрывать, что каждый Новый год они празднуют всей семьей — и это стало своего рода традицией. Кроме того, Елизавета призналась, что без особых усилий смогла вернуться в ту форму, которая была у нее до беременности. Сейчас супруга Максима Матвеева придерживается диеты кормящей мамы.