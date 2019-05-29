Как Абдулов разгружал вагоны и хотел покончить с собой из-за несчастной любви

29 мая 1953 года родился Александр Абдулов – удивительно талантливый актер, благодаря которому мы все плакали и смеялись, снова и снова пересматривая фильмы и спектакли с его участием.

Александр Гаврилович мог бы сыграть еще многое. Но коварная болезнь не позволила ему этого. Он ушел от нас в начале 2008 года, ему тогда было 54 года.

Артист с детства

Его дорога была определена с самого рождения: Александр родился в Тобольске, в семье театральных работников – отец был режиссером в местном театре, а мама гримером. И уже в 5 лет Саша впервые вышел на сцену – к тому времени они перебрались на родину отца, в Фергану. Постоянно вращаясь в театральной среде, он «пропитался» запахами театра, и вполне резонно, что после окончания школы подал документы в Щепкинское училище.

Правда, с первого раза Абдулову поступить не удалось, и через год он повторил попытку – в ГИТИС его приняли сразу.

Абдулов разгружал по ночам вагоны

Театральное студенчество стало для Александра в целом счастливой порой. Именно на дипломном спектакле его заметил режиссер Марк Захаров и пригласил молодого талантливого артиста в «Ленком».

Однако и трудностей в то время хватало. Чтобы немного заработать, по ночам Абдулов снимался в массовке и разгружал вагоны. А однажды влюбился – но безответно, и в отчаянии хотел покончить жизнь самоубийством.

В «Ленкоме» Александр Абдулов сыграл свои первые успешные спектакли, затем его начали снимать в кино, — правда, поначалу в эпизодических ролях. Все изменилось в 1978-м, когда на экраны вышел двухсерийный фильм Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Роль заколдованного юноши-Медведя принесла Абдулову поистине всесоюзную популярность.

Он не боялся быть разным

У Захарова оказалась «легкая рука». После «Обыкновенного чуда» приглашения режиссеров посыпались на Абдулова, словно из рога изобилия. Трудно перечислить все фильмы, в которых он блистал – неважно, в главной роли или в эпизоде, все его герои запоминались зрителям.

Александр Гаврилович не боялся быть разным: в «Чародеях», например, он предстал перед нами в образе романтичного влюбленного юноши, в «Карнавале» его Никита – настоящий подлец, бросивший героиню, а в «Формуле любви» он сыграл флегматичного разочарованного Жакоба. И уж точно никто не забудет песню «Уно моменто», которую Абдулов спел дуэтом с Семеном Фарадой.

Как Абдулов покорял женщин

Однажды труппа «Ленкома» по приглашению знаменитого кутюрье Пьера Кардена поехала в Париж – показать легендарную «Юнону и Авось». Карден потом вспоминал, что Абдулов буквально с первого дня очаровал всех женщин из его команды – настолько он был неотразимым. По словам Кардена, актер буквально «излучал очарование», перед которым никто не мог устоять.

В его жизни хватало романов. Еще в студенчестве Александр встречался с американской бизнес-леди. Конечно, это не прошло ему даром: молодым артистом всерьез заинтересовался КГБ, Абдулов надолго сделался «невыездным».

Некоторое время у него продолжался роман с танцовщицей Татьяной Лейбель. И вообще коллеги приписывали ему множество бурных романов с самыми разными женщинами, за ним тянулась слава ловеласа, хотя сам Абдулов никогда не называл никаких имен в беседах с журналистами.

А потом он женился на первой красавице советского кинематографа – Ирине Алферовой. Они прожили вместе 14 лет, и дочь Ирины –Ксению – Абдулов воспитывал как родную, и Ксения всегда считала его своим отцом. Когда самая эффектная пара в стране рассталась, многие поклонники испытали настоящий шок – они казались идеалом. Поговаривали о бесчисленных изменах Абдулова, но ни он сам, ни Ирина не комментировали ситуацию.

Больше Абдулов в официальный брак не вступал. На протяжении 8 лет он жил с балериной Галиной Лобановой. А последние годы его жизни семейное счастье – пусть и не зарегистрированное в загсе – актеру подарила Юлия Милославская. Они успели прожить вместе всего 2 года. В 2007-м Юлия родила дочь Евгению. А когда девочке еще не исполнилось и года, Абдулова не стало.

Он никогда не берег себя

Эмоциональный, взрывной, заботливый и отзывчивый, Александр Абдулов всегда работал на износ. Не слушал предупреждений врачей, снимался в рискованных сценах без дублеров, очень много курил, любил выпить рюмку (он признавал только водку) и посидеть с друзьями. И – работал, работал, работал… Будто предчувствовал, что осталось недолго.

Снимаясь в Севастополе в 2007 году, Александр Гаврилович попал в больницу с язвой желудка. Ему сделали операцию. Но начало сдавать сердце. Артиста перевезли в Москву, затем – в Израиль, где и поставили безнадежный диагноз: рак легких в 4-й стадии.

Как футболисты вышли на поле с портретами Абдулова на майках

Он боролся до конца. И ему помогали в этой борьбе. В своем последнем интервью актер признался: он не ожидал, что рядом с ним встанет «лес» его друзей. Он повторял: «Сказать им всем спасибо – значит, ничего не сказать. Они оказались великими друзьями».

Однажды Абдулов включил телевизор – хотел посмотреть футбол. Играл его любимый «Спартак». И актер был потрясен, увидев, что обе команды – и «Спартак», и их соперники «Локомотив» — вышли на поле, как один, в футболках с портретом Абдулова и надписью: «Верим в победу!». Так спортсмены решили поддержать тяжело больного любимого артиста.

Он всегда говорил: «Бог рассчитывает, какой длины будет жизнь человека. А вот какой ширины, широты – это от тебя зависит». Он мечтал увидеть, как сделает первые шаги его дочь, услышать, как она произнесет «папа». Он надеялся сыграть премьеру в «Ленкоме», у любимого режиссера Марка Захарова. Не получилось… Но такие артисты, как Александр Абдулов, не уходят навсегда. Они остаются в фильмах и в сердцах тех, кто их любит.