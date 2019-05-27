История любви: Лидия Федосеева поделилась воспоминаниями о начале романа с Василием Шукшиным

По словам актрисы, первое время она не воспринимала его всерьез. Этим и другими интересными фактами она поделилась с Борисом Корчевниковым в рамках программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Она вспомнила, как начинался ее роман с известным писателем и актером Василием Шукшиным. В браке они были на протяжении десяти лет. До смерти супруга в октябре 1974 года.

Федосеева-Шукшина рассказала, что их знакомство случилось в Судаке, когда они вместе снимались в картине «Какое оно, море?». Первое время она не воспринимала его всерьез. Василий Шукшин ходил всегда в галифе и гимнастерке. Сначала ей даже не хотелось с ним вместе сниматься. Заявляла, что словно «подбрасывают» каких-то непонятных актеров.

«Помню, как отправлялись на поезде на съемки. Он еле успел заскочить в вагон. У него выпала зубная щетка с пастой. А вот бутылку он удержал. Он тогда был подшофе. Вообще, конечно, он выпивал. Позже, когда мы стали жить вместе, то не знали дома, что такое рюмка, чтобы не провоцировать его», — рассказала актриса.

По словам Лидии Федосеевой-Шукшиной, во время первой работы между ними зародилась и любовь, которая с годами только крепла. Однажды, к примеру, он шел к ней на свидание и упал в канаву. Ей пришлось прийти к нему на помощь в тот момент. При этом после свадьбы муж не любил признаваться жене в любви. «За десять лет совместной жизни он максимум пять раз сказал, что любит меня. Один раз причем со зла. Иногда он меня просто жалел и говорил эти слова. При этом он всегда был очень нежным, терпеливым. Говорил мне: «Ты такая хорошая у меня». Я была в него влюблена всю жизнь», — заявила актриса.