Звездные истории Визит к Матроне и интерес к детской теме: факты, говорящие о том, что Анастасия Решетова беременна
Звездные истории

Визит к Матроне и интерес к детской теме: факты, говорящие о том, что Анастасия Решетова беременна

Мария Горская

Возлюбленная рэпера Тимати постит старые фото и подписывается на мамские блоги, а друзья готовятся передать ей коляску.

Слухи о том, что 22-летняя возлюбленная рэпера и продюсера Тимати, Анастасия Решетова, ждет ребенка, за четыре года их отношений появлялись неоднократно. Сама девушка упорно их отрицала и даже раздражалась, когда фанаты доставали ее своими поздравлениями, однако сейчас, кажется, всё по-настоящему.

Модель и ее жених пока не спешат делать какие-либо признания, но, по словам их близких друзей, можно судить о том, что Настя и правда беременна. Кроме того, различные источники утверждают, что видели ее в клиническом госпитале «Лапино», где до этого наблюдались в связи с беременностью многие известные мамы — певицы, актрисы, жены бизнесменов. Решетова, как утверждают сплетники, сейчас примерно на середине пути, и УЗИ показало, что она ждет сына.

Портал Teleprogramma.pro решил собрать воедино все факты, говорящие об «интересном положении» Анастасии Решетовой. Их  нашлось немало.

Невеста Тимати долго отрицала, что беременна
В конце февраля 2019 года Анастасия Решетова просила своих читателей не обсуждать ее беременность. Фото: Instagram

Отсутствие новых фото и балахонистые наряды

Как отметили многие подписчики, в последние недели Анастасия начала скрывать свою фигуру, которую до этого показывать не стеснялась. В основном она публикует архивные фотографии с идеально плоским животом, а, если вдруг появляются свежие снимки и видеозаписи в Stories, то девушка там либо одета в наряды свободного кроя, либо снята по пояс.

Это так, даже в рекламе известного ювелирного бренда, где Настя снялась вместе со своей подругой, актрисой Натальей Рудовой, они показаны лишь крупным планом.

Поклонники девушки также обратили внимание на видео с котенком бенгальской породы — невеста Тимати снимала пушистого малыша и вместе с ним захватила себя в зеркале. Возможно, во всем виноват фасон платья, но те, кто сильно этого хотел, тут же разглядели под ним округлившийся животик. Кроме того, народ заметил, что ноги стройной красавицы внезапно располнели.

Анастасия Решетова показала беременный животик?
Поклонникам кажется, что на видео в Stories у Решетовой виден животик. Фото: Instragram

Повышенный интерес к «детской» теме

Еще одним фактом, подтверждающим, что Анастасия готовится к материнству, стало то, что среди ее немногочисленных подписок в Instagram появились два известных доктора – Анна Левадная (@doctor_annamama), ведущая популярный блог о педиатрии, и Наталья Зубарева (@doctor_zubareva), которая пишет о женском здоровье, а также о детях.

Так как Решетова подписывается в основном на звезд моды и шоу-бизнеса, можно предположить, что начало чтения полезных медицинских блогов было вызвано какой-то крайней необходимостью. А что это может быть, если не беременность?

Наводит на некоторые мысли и то, что она внезапно начала уделять много внимания блогам знаменитых молодых матерей, таких, как Виктория Лопырева и Анастасия Костенко. Она ставит им лайки, умиляется детским фотографиям и, возможно, уже примеряет роль матери на себя.

Визит к Матроне Московской

Святая Матрона Московская, чьи мощи хранятся в Покровском монастыре недалеко от станции метро Таганская, считается покровительницей семьи.  Очень часто беременные женщины приходят к Матронушке помолиться или попросить благословения  у Святой непосредственно перед родами.

Вот и Анастасия Решетова накануне Пасхи побывала там и выложила в Instagram фотографию, сделанную во дворе монастыря. Возможно, это можно считать еще одним признаком того, что через несколько месяцев они с Тимати станут родителями. Для певца, напомним, это будет уже второй ребенок — его старшей дочке Алисе уже пять лет и папа в ней души не чает.

Дорогой подарок от Тимати

В апреле Тимати подарил своей любимой машину — шикарный внедорожник Rolls-Royce Сullinan стоимостью около 30 миллионов рублей. Если вспомнить, что день рождения Насти — 23 января, то становится непонятно, что стало поводом для столь щедрого подарка.

По мнению наблюдателей, артист и бизнесмен просто решил с помощью нового авто порадовать мать своего будущего ребенка.

Друзья Тимати готовят для него ползунки и коляску

И напоследок самый «острый» и «хорошо прожаренный» факт. Как бы ни старалась Анастасия скрывать свою радость, их с Тимати общие друзья оказались не столь сдержанными и раскрыли тайну всему свету. В частности, рэпер Мот и его жена сообщили, что собираются передать кое-какие вещи своего ребенка малышу, который родится у Решетовой и основателя лейбла «Black Star Inc.».

Об этом было объявлено на вручении премии телеканала RU.TV.

«Только что была сенсация от Мота: он не стал отрицать, что все-таки беременной Насте Решетовой, они кое-что передают», — заявила ведущая.

Директор лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) и его жена Ханна тоже подтвердили слухи о беременности Решетовой, и пообещали передать ей коляску, которой пользуются новоиспеченные матери их модной тусовки. Сейчас эта коляска находится в распоряжении Виктории Лопыревой, а до этого в ней катала своего ребенка певица Нюша.

Информацию о грядущем пополнении в семье Тимати прокомментировала и его бывшая девушка, мать его дочери Алёна Шишкова. По ее словам, Алиса будет рада появлению младшего брата или сестрёнки.

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Визит к Матроне и интерес к детской теме: факты, говорящие о том, что Анастасия Решетова беременна
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