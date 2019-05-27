Визит к Матроне и интерес к детской теме: факты, говорящие о том, что Анастасия Решетова беременна

Возлюбленная рэпера Тимати постит старые фото и подписывается на мамские блоги, а друзья готовятся передать ей коляску.

Слухи о том, что 22-летняя возлюбленная рэпера и продюсера Тимати, Анастасия Решетова, ждет ребенка, за четыре года их отношений появлялись неоднократно. Сама девушка упорно их отрицала и даже раздражалась, когда фанаты доставали ее своими поздравлениями, однако сейчас, кажется, всё по-настоящему.

Модель и ее жених пока не спешат делать какие-либо признания, но, по словам их близких друзей, можно судить о том, что Настя и правда беременна. Кроме того, различные источники утверждают, что видели ее в клиническом госпитале «Лапино», где до этого наблюдались в связи с беременностью многие известные мамы — певицы, актрисы, жены бизнесменов. Решетова, как утверждают сплетники, сейчас примерно на середине пути, и УЗИ показало, что она ждет сына.

Портал Teleprogramma.pro решил собрать воедино все факты, говорящие об «интересном положении» Анастасии Решетовой. Их нашлось немало.

Отсутствие новых фото и балахонистые наряды

Как отметили многие подписчики, в последние недели Анастасия начала скрывать свою фигуру, которую до этого показывать не стеснялась. В основном она публикует архивные фотографии с идеально плоским животом, а, если вдруг появляются свежие снимки и видеозаписи в Stories, то девушка там либо одета в наряды свободного кроя, либо снята по пояс.

Это так, даже в рекламе известного ювелирного бренда, где Настя снялась вместе со своей подругой, актрисой Натальей Рудовой, они показаны лишь крупным планом.

Поклонники девушки также обратили внимание на видео с котенком бенгальской породы — невеста Тимати снимала пушистого малыша и вместе с ним захватила себя в зеркале. Возможно, во всем виноват фасон платья, но те, кто сильно этого хотел, тут же разглядели под ним округлившийся животик. Кроме того, народ заметил, что ноги стройной красавицы внезапно располнели.

Повышенный интерес к «детской» теме

Еще одним фактом, подтверждающим, что Анастасия готовится к материнству, стало то, что среди ее немногочисленных подписок в Instagram появились два известных доктора – Анна Левадная (@doctor_annamama), ведущая популярный блог о педиатрии, и Наталья Зубарева (@doctor_zubareva), которая пишет о женском здоровье, а также о детях.

Так как Решетова подписывается в основном на звезд моды и шоу-бизнеса, можно предположить, что начало чтения полезных медицинских блогов было вызвано какой-то крайней необходимостью. А что это может быть, если не беременность?

Наводит на некоторые мысли и то, что она внезапно начала уделять много внимания блогам знаменитых молодых матерей, таких, как Виктория Лопырева и Анастасия Костенко. Она ставит им лайки, умиляется детским фотографиям и, возможно, уже примеряет роль матери на себя.

Визит к Матроне Московской

Святая Матрона Московская, чьи мощи хранятся в Покровском монастыре недалеко от станции метро Таганская, считается покровительницей семьи. Очень часто беременные женщины приходят к Матронушке помолиться или попросить благословения у Святой непосредственно перед родами.

Вот и Анастасия Решетова накануне Пасхи побывала там и выложила в Instagram фотографию, сделанную во дворе монастыря. Возможно, это можно считать еще одним признаком того, что через несколько месяцев они с Тимати станут родителями. Для певца, напомним, это будет уже второй ребенок — его старшей дочке Алисе уже пять лет и папа в ней души не чает.

Дорогой подарок от Тимати

В апреле Тимати подарил своей любимой машину — шикарный внедорожник Rolls-Royce Сullinan стоимостью около 30 миллионов рублей. Если вспомнить, что день рождения Насти — 23 января, то становится непонятно, что стало поводом для столь щедрого подарка.

По мнению наблюдателей, артист и бизнесмен просто решил с помощью нового авто порадовать мать своего будущего ребенка.

Друзья Тимати готовят для него ползунки и коляску

И напоследок самый «острый» и «хорошо прожаренный» факт. Как бы ни старалась Анастасия скрывать свою радость, их с Тимати общие друзья оказались не столь сдержанными и раскрыли тайну всему свету. В частности, рэпер Мот и его жена сообщили, что собираются передать кое-какие вещи своего ребенка малышу, который родится у Решетовой и основателя лейбла «Black Star Inc.».

Об этом было объявлено на вручении премии телеканала RU.TV.

«Только что была сенсация от Мота: он не стал отрицать, что все-таки беременной Насте Решетовой, они кое-что передают», — заявила ведущая.

Директор лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) и его жена Ханна тоже подтвердили слухи о беременности Решетовой, и пообещали передать ей коляску, которой пользуются новоиспеченные матери их модной тусовки. Сейчас эта коляска находится в распоряжении Виктории Лопыревой, а до этого в ней катала своего ребенка певица Нюша.

Информацию о грядущем пополнении в семье Тимати прокомментировала и его бывшая девушка, мать его дочери Алёна Шишкова. По ее словам, Алиса будет рада появлению младшего брата или сестрёнки.