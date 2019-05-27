Звездные истории

Андрей Данилко раскрыл бюджет и другие детали свадьбы Потапа и Каменских

Молодожены не поскупились на свадебный банкет.

Андрей Данилко раскрыл бюджет и другие детали свадьбы Потапа и Каменских
Верка Сердючка/globallookpress.com

Популярная исполнительница Верка Сердючка, которая была одним из главных действующих лиц на свадьбе Потапа и Насти Каменских, раскрыла некоторые детали торжества. Свадьба прошла в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом, куда пригласили весь украинский цвет шоу-бизнеса. Собравшихся угощали изысканными закусками, хрустящим осьминогом, камчатским крабом, фуагра и прочими деликатесами.

Потап и Каменских не поскупились на торжество/globallookpress.com

Потап и Настя Каменских, надо сказать, серьезно потратились на торжество. Банкет обошелся им в семь миллионов рублей. Отдельно пришлось платить за декор и концертную программу. Все гости вечера находились в огромной застекленной беседке. Напротив была установлена сцена и большой экран.

«Свадьба получилась платежеспособная», — отметила Верка Сердючка. Она добавила, что Каменских очень настаивала, чтобы гостей веселила именно Сердючка. Андрей Данилко с удовольствием принял приглашение друзей и пел в образе Сердючки бесплатно.

Кстати, во время торжества Сердючка много общалась с Каменских. Певица, как выяснилось, мечтает о детях. Она не скрывает этого. Правда, пока не ясно, как исполнительнице удастся совмещать плотный гастрольный график с рождением детей, сообщает «СтарХит».

Вам может быть интересно:

На Евровидении Мадонна «заселилась» в гримерку Верки Сердючки 32-летняя Каменских показала предсвадебное фото в белом халате Потап рассказал об ожидании свадьбы с Настей Каменских

Тэги:

Верка Сердючказвездная свадьбаНастя КаменскихПотап
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Андрей Данилко раскрыл бюджет и другие детали свадьбы Потапа и Каменских
Интересно?
Поделись с друзьями: