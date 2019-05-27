«Превратившуюся» в мужчину Марию Кожевникову сравнили с Кончитой Вурст

Различные графические программы для обработки фотографий и просто для развлечений очень популярны во всем мире. Не отстают и российские звезды.

Например, актриса Мария Кожевникова с помощью одной такой «фишки» преобразилась в мужчину с обширной растительностью на лице. Перевоплощение было не таким уж радикальным, черты лица звезды «Универа» были хорошо различимы. Так что вся соль была в нюансах.

«Узнаете этого мужчину???! Подсказка… это шЫкарный дЭвушка. И какие только программы не придумают», — замечает артистка.

Несведущие поклонники начали спрашивать звезду о названии этой программы. Большинство признали, что в этом образе Мария стала похожа на неординарную европейскую звезду Кончиту Вуртс.

«Мне эта маска всегда напоминает Кузю из «Универа»», — отмечает другая фанатка.

Напомним, несколько дней назад актриса не менее кардинально меняла места пребывания. В один день звезда побывала на модном показе, а чуть позже уже делилась снимками с огорода, где она работала на грядках.