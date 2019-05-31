Ловись, рыбка, большая да маленькая: где улыбнулась удача нашим знаменитостям во время рыбалки

«В любой непонятной ситуации отправляйся на рыбалку», так считают завзятые охотники за рыбами из числа российских звезд кино, ТВ и даже политики.

Телеведущая Яна Чурикова ради улова полетела в далекую Норвегию. В руках у Яны — красный норвежский окунь. А еще она ловила там атлантическую треску.

«В хорошей компании — хороший улов! Сегодня нам откровенно фартило, бог рыбалки нас услышал!» — поделилась радостью телеведущая Екатерина Стриженова. В тот день она поймала карпа и осетра. Рыбалка прошла в Подмосковье, в загородном клубе на Новой Риге.

«Жаль, не успели снять на видео реакцию каждого из нас, когда мы поймали первую рыбку. Радовались, визжали, прыгали как дети», — делится фото с Мальдив певица Валерия.

Телеведущий Леонид Якубович тоже оказался удачливым и азартным рыбаком. Его последний улов — увесистая щука. Водится такая в рыболовном клубе «Золотой фазан» в Подмосковье, в районе деревни Бузланово.

Рэпер Тимати — любитель, чтобы все было дорого-богато. Поэтому и улов у него соответствующий. Рыба называется махи-махи (семейство корифеновые). Поймали ее в Доминикане.

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев — давний любитель рыбалки. «Караси Ярославской области. По кило и более. Костромские разливы. Келоть», — поделился явками-паролями Николай.