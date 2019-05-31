Звездные истории Ловись, рыбка, большая да маленькая: где улыбнулась удача нашим знаменитостям во время рыбалки
Звездные истории

Ловись, рыбка, большая да маленькая: где улыбнулась удача нашим знаменитостям во время рыбалки

Ксения Падерина

«В любой непонятной ситуации отправляйся на  рыбалку», так считают завзятые охотники за рыбами из числа российских звезд кино, ТВ и даже политики.

Телеведущая Яна Чурикова ради улова полетела в далекую Норвегию. В руках у Яны — красный норвежский окунь. А еще она ловила там атлантическую треску.

Яна Чурикова. Фото: Инстаграм.
Яна Чурикова. Фото: Инстаграм.

«В хорошей компании — хороший улов! Сегодня нам откровенно фартило, бог рыбалки нас услышал!» — поделилась радостью телеведущая Екатерина Стриженова. В тот день она поймала карпа и осетра. Рыбалка прошла в Подмосковье, в  загородном клубе на Новой Риге. 

Екатерина Стриженова. Фото: Инстаграм.
Екатерина Стриженова. Фото: Инстаграм.

«Жаль, не  успели снять на видео реакцию каждого из нас, когда мы поймали первую рыбку. Радовались, визжали, прыгали как дети», — делится фото с Мальдив певица Валерия. 

Валерия. Фото: Инстаграм.
Валерия. Фото: Инстаграм.

Телеведущий Леонид Якубович тоже  оказался удачливым и азартным рыбаком. Его последний улов — увесистая щука. Водится такая в  рыболовном клубе «Золотой фазан» в  Подмосковье, в районе деревни Бузланово. 

Леонид Якубович. Фото: Инстаграм.
Леонид Якубович. Фото: Инстаграм.

Рэпер Тимати — любитель, чтобы все было дорого-богато. Поэтому и улов у него соответствующий. Рыба называется махи-махи (семейство корифеновые). Поймали ее в Доминикане. 

Тимати. Фото: Инстаграм.
Тимати. Фото: Инстаграм.

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев  — давний любитель рыбалки. «Караси Ярославской области. По кило и более. Костромские разливы. Келоть»,  — поделился явками-паролями Николай.

Улов Николая Валуева. Фото: Инстаграм.
Улов Николая Валуева. Фото: Инстаграм.

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ВалерияЕкатерина СтриженоваЛеонид ЯкубовичНиколай Валуеврэпер ТиматиЯна Чурикова
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Ловись, рыбка, большая да маленькая: где улыбнулась удача нашим знаменитостям во время рыбалки
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