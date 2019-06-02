Как выглядели бы Ургант, Малахов, Нагиев и другие звезды, если бы они сменили пол

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Нагиев или Орбакайте?

Очаровательная брюнетка, слегка похожая на Кристину Орбакайте, - это Дмитрий Нагиев после нашего вмешательства.

Андрей Малахов узнаваемый

Ведущий хорош и сам по себе, и в строгом образе девушки — главного редактора самой популярной газеты страны.

Симпатичный Ургант

Вот так выглядела бы ведущая «Вечернего Урганта». Даже обернувшись девушкой, Иван был бы очень симпатичный!

Пресняков или Кудрявцева?

Очаровательная улыбка Леры Кудрявцевой проглядывается и сквозь черты этого знойного парня с прической молодого Преснякова.

Бузова или Кончита Вурст?

Если Ольга Бузова надумает ехать на «Евровидение», то в образе Кончиты Вурст у нее гораздо больше шансов на победу.

Кто этот мачо?

Регина Тодоренко - тот еще мачо!