Звездные истории Как выглядели бы Ургант, Малахов, Нагиев и другие звезды, если бы они сменили пол
Звездные истории

Как выглядели бы Ургант, Малахов, Нагиев и другие звезды, если бы они сменили пол

Егор Арефьев

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Нагиев или Орбакайте?

Дмитрий Нагиев. Фото: скриншот приложения.
Дмитрий Нагиев. Фото: скриншот приложения.

Очаровательная брюнетка, слегка похожая на Кристину Орбакайте, - это Дмитрий Нагиев после нашего вмешательства. 

Андрей Малахов узнаваемый

Андрей Малахов. Фото: скриншот приложения.
Андрей Малахов. Фото: скриншот приложения.

Ведущий хорош и сам по себе, и в строгом образе девушки — главного редактора самой популярной газеты страны. 

Симпатичный Ургант

Иван Ургант. Фото: скриншот приложения.
Иван Ургант. Фото: скриншот приложения.

Вот так выглядела бы ведущая «Вечернего Урганта». Даже обернувшись девушкой, Иван был бы очень симпатичный! 

Пресняков или Кудрявцева?

Лера Кудрявцева. Фото: скриншот приложения.
Лера Кудрявцева. Фото: скриншот приложения.

Очаровательная улыбка Леры Кудрявцевой проглядывается и сквозь черты этого знойного парня с прической молодого Преснякова.  

Бузова или Кончита Вурст?

Ольга Бузова. Фото: скриншот приложения.
Ольга Бузова. Фото: скриншот приложения.

Если Ольга Бузова надумает ехать на «Евровидение», то в образе Кончиты Вурст у нее гораздо больше шансов на победу. 

Кто этот мачо?

Регина Тодоренко. Фото: скриншот приложения.
Регина Тодоренко. Фото: скриншот приложения.

Регина Тодоренко - тот еще мачо! 

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Тэги:

Андрей МалаховДмитрий НагиевИван УргантКончита ВурстКристина ОрбакайтеЛера КудрявцеваОльга БузоваРегина Тодаренко
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Как выглядели бы Ургант, Малахов, Нагиев и другие звезды, если бы они сменили пол
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