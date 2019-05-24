Звездные истории

Водонаева ответила в интервью на обвинения Айзы и Бородиной

Звезда опровергла все слухи касаемо её романов с рэпером Гуфом и мужем ведущей «Дома-2».

Водонаева ответила в интервью на обвинения Айзы и Бородиной
Алена Водонаева. фото: globallookpress

Алена Водонаева стала гостьей Youtube-шоу «Ходят слухи», где откровенно рассказала о скандалах и слухах, которые сопровождают ее. Звезда заявила, что блогер Айза зря считает, будто бы она имела связь с её экс-супругом Гуфом. Модель заверила, что кроме переписок в Интернете между ними ничего не было.

Алена Водонаева в Youtube-шоу «Ходят слухи»
Алена Водонаева в Youtube-шоу «Ходят слухи»

Водонаева расстроилась после того, как Айза Анохина присоединилась к Ксении Бородиной и Рите Дакоте в ее травле. Знакомые и бывшие подруги продолжают унижать её в социальных сетях. Алена Водонаева не понимает, почему звезды сговорились против неё.

Больше всего телеведущую смущает, что Рита Дакота также нелестно о ней отзывается. Водонаева рассказала, что всегда шла навстречу певице, когда та просила поддержать ее очередной клип. Её неприятно удивило негативное отношение Дакоты.

«У тебя под носом тебе изменяли все эти годы. Ты себя пожалей и заткнись. Ты не имеешь отношения к нашей дружбе с девочками. Куда ты тявкаешь», — сказала Алена Водонаева.

Также звезда подробнее рассказала о конфликте с Ксенией Бородиной. Ведущая «Дома-2» озлобилась на неё после слухов о связи Водонаевой с её мужем. Модель опровергла заявления Бородиной. Также она рассказала, что телеведущая подозревала Водонаеву в «сливе» информации о беременности. Алена Водонаева заявила, что никогда не стала бы продавать прессе подобные новости.

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Водонаева ответила в интервью на обвинения Айзы и Бородиной
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