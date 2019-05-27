Личная жизнь Марии Шукшиной: несчастливые браки и похищения детей 

27 мая – день рождения известной актрисы и телеведущей Марии Шукшиной. В нашей стране Марию хорошо знают по многочисленным ролям в кино и по телепроектам – например, по трогательной передаче «Жди меня», которую Мария долгое время вела вместе с Игорем Квашой.

Зрители программы не могли сдержать слез, когда на их глазах воссоединялись семьи, находились потерянные родственники, бросались друг другу в объятия родители и дети.

Но в последнее время о семье самой Марии Шукшиной стали говорить не столько в связи с ее новыми проектами, сколько в связи с громкими скандалами, которые с некоторых пор преследуют Марию и ее родных.

Мужья и похищения детей

Драматические семейные истории, о которых Мария так часто рассказывала в программе «Жди меня» всей стране, не обошли и ее собственную семью. Актриса знала, о чем говорит…

В первый раз она вышла замуж за Артема Трегубенко, с которым вместе училась. В этом браке Мария родила дочь Анну, что, впрочем, не спасло семью от скорого развала: супруги развелись, когда девочке было несколько лет.

Второй брак не только стал еще одним несчастливым опытом в жизни Марии, но и принес серьезные переживания, почище, чем в детективе.

Алексей Касаткин стал ее вторым мужем и отцом Макара. Однако и в этом случае развод последовал очень быстро. И однажды Мария подала заявление в полицию – она обвинила Алексея в похищении двухлетнего сына. К счастью, вскоре отец вернул мальчика матери, но подробности скандальной истории еще долго обсуждались в прессе.

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Был и третий брак – на этот раз гражданский: похоже, после двух неудачных опытов Мария зареклась официально связывать свою жизнь с мужчинами. Третьим спутником жизни актрисы стал юрист Борис Вишняков. Некоторое время поклонники умилялись фотографиями очаровательных крошек-близнецов Марии и Бориса – их назвали Фома и Фока.

А потом разгорелся новый скандал, тоже с похищением детей. На этот раз Мария Шукшина ушла от Вишнякова, забрав с собой 4-летних детей, а Борис заявил в полицию о том, что она их похитила.

Впрочем, через короткое время стало известно: Мария и Борис пришли к соглашению – они не могут жить вместе, но в воспитании детей будут принимать равное участие.

Скандал с внуком Марии Шукшиной

В 2017 году в семье известной актрисы произошел новый скандал – такое впечатление, что над Марией словно висит какой-то злой рок, не позволяющий спокойно наслаждаться обществом детей и внуков.

На этот раз страсти закипели вокруг бывшей девушки Макара Касаткина – старшего сына Марии Шукшиной. Фрейя Зильбер обвинила Макара в том, что он выгнал ее, беременную, на улицу и отказался помогать.

Фрейя позвонила Марии Шукшиной и попросила помощи. Но актриса посоветовала девушке со всеми вопросами обращаться напрямую к Макару, который в то время еще учился и почти не имел собственных денег. Макар же всячески открещивался от бывшей возлюбленной и, похоже, не собирался помогать ей и в будущем.

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Зильбер, однако, не собиралась сдаваться. В апреле 2018-го она родила сына, а вскоре отправилась на телевидение и приняла участие в программе «Прямой эфир». Там девушка рассказала о том, что отец ребенка присылает ей только 7 тысяч рублей в месяц, которых катастрофически не хватает, потому что Фрейя живет в съемной квартире и не может много времени уделять работе – ребенок еще совсем маленький.

По словам Фрейи, ей некуда идти с сыном, потому что ее родные, оставшиеся в Барнауле, практически отказались от нее. А Макар на все ее просьбы отвечал лаконично: или пусть справляется сама, или отдает ребенка ему.

Фрейя, по всей видимости, рассчитывала на сочувствие зрителей и гостей студии. Но ее не пожалели, а, наоборот, осудили: большинство присутствующих в зале посчитали ее саму виноватой в сложившейся ситуации, ведь именно Фрейя вынесла семейные разборки на всеобщее обозрение, не стесняясь при этом ни в выражениях, ни в методах.

Почему Мария Шукшина опасается за жизнь сына

Макар встречался с Фрейей не так долго – около 8 месяцев. Потом они расстались, и брошенная возлюбленная немедленно принялась поливать сына известной актрисы грязью: дескать, он ее избивал, злоупотреблял наркотиками и даже распространял запрещенные препараты. С этими заявлениями Зильбер принялась ходить по разным телестудиям, повторяя свои обвинения в каждой программе.

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Совсем недавно девушка стала героиней очередного выпуска телепроекта Андрея Малахова «Прямой эфир». В студии присутствовала Анна Шукшина – сестра Макара, которая рассказала о погроме в квартире Марии Шукшиной, учиненном, по ее словам, неадекватной Фрейей.

Зильбер, как сказала Анна, действовала кувалдой, громя все подряд, и после этого происшествия в квартире страшно находиться. С тех пор, как начались преследования Фрейей семьи Шукшиных, Мария начала всерьез бояться за жизнь своего сына.

Сильная женщина стала жертвой террора

Поклонников беспокоит тот факт, что их любимая актриса в последнее время стала выкладывать на своей странице в соцсети посты-размышления на тему смерти. Мария также рассуждает в своем аккаунте о том, как можно оградить себя и свою семью от порочащих честь и достоинство обсуждений на ТВ.

Надо сказать, Мария Шукшина всегда была очень сильной и самодостаточной женщиной. Ее не сломили предательства бывших мужей и другие проблемы, которых в ее жизни было достаточно. Неужели теперь, когда Марии уже, видимо, хочется нормальной спокойной жизни, ее окончательно затерроризирует юная Фрейя?

Девушку, кстати, с самого начала подозревали в корыстных мотивах – предполагали, что она осознанно познакомилась с Макаром и родила от него, надеясь на устройство собственной жизни и жизни ребенка, на материальную поддержку звездного семейства.

А теперь, получив жесткий отпор, Фрейя теперь всеми способами старается унизить и запугать и Марию, и ее близких.

Точка в этой истории еще не поставлена. Фрейя требует помощи от родных Макара, а те, в свою очередь, утверждают, что Макар не отказывается видеться ни с сыном, ни с самой Фрейей, и готов принимать участие в воспитании ребенка.

В настоящее время Макар добивается через органы опеки того, чтобы в документах мальчика было поставлено его имя в графе «отец», то есть чтобы отцовство Макара было официально признанным фактом. Фрейя всячески сопротивляется этому – она считает, что в случае такого признания Макар постарается отнять у нее ребенка.

Пожелаем Марии Шукшиной сил и мужества, здоровья и удачи!