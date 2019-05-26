Почему Леонид Агутин до сих пор считает себя недостойным Анжелики Варум

26 мая – день рождения Анжелики Варум, певицы, имя которой вот уже больше двух десятилетий неразрывно связано с именем ее мужа – Леонида Агутина.

Они считаются самой крепкой парой российского шоу-бизнеса. И самой красивой и стильной!

Анжелика и Леонид начали встречаться еще в 1997 году, в 2000-м поженились, и за их свадьбой в Венеции могла наблюдать вся страна: молодожены сняли в городе влюбленных клип на песню Агутина «Половина сердца».

Второе свадебное путешествие

И вот теперь, спустя почти два десятилетия, супруги решили повторить незабываемое свадебное путешествие и отправились в Венецию. На этот раз не было свадебных нарядов – Анжелика и Леонид путешествовали в джинсах и куртках, налегке, в маленькой компании самых близких друзей.

За прошедшие годы они почти не изменились – выглядят такими же счастливыми и влюбленными. Хотя, конечно, в их семье – как и в любой другой – за двадцать лет бывало всякое.

Повторение свадебного путешествия в Венецию – первый этап празднования 50-летия певицы. После возвращения супруги планируют собрать на своей даче родных и друзей.

Анжелика не хочет пышных банкетов в ресторане: она собирается устроить домашний праздник – в первую очередь для своей мамы, потому что это и ее праздник.

Они рассказывают друг другу обо всем

За прошедшие годы их не раз «разводили», любопытная публика с жадностью наблюдала за взлетами и падениями этой семьи, смаковала сплетни и обсуждала слухи. Однако сплетни и слухи остались позади, а они по-прежнему вместе и – счастливы.

По словам Леонида Агутина, один из секретов долголетия их брака – это привычка обо всем рассказывать друг другу. Они удивительно похожи между собой – характерами, привычками, как брат и сестра. И всегда хорошо понимают друг друга.

Поэтому Агутин уверен: если лишить его возможности рассказывать жене обо всех своих переживаниях – это будет настоящая катастрофа. Ведь Анжелика – главный человек в его жизни.

Агутин считает, что недостоин своей жены

Когда они только познакомились, у Анжелики был парень – серьезный и порядочный. А с Агутиным она просто общалась. Леонид долго за ней ухаживал, не позволяя себе переступать рамки дозволенного, — считал себя чересчур легкомысленным для нее, недостойным.

Но и быть без нее он уже не мог, а потому часто звонил и назначал встречи, до какого-то момента не осознавая, что отбивает ее у парня. Просто ему уже не хватало Анжелики, как воздуха.

И все же они еще долго делали вид, что вовсе не пара, а просто по-дружески общаются. Анжелика потом признавалась, что ей очень хотелось, чтобы Леонид действовал более решительно, а не водил ее в бильярдный клуб (она ничего не понимала в бильярде) или в скучные рестораны.

О том, что они начали жить вместе, знали только их водители

Сегодня супруги понимают: та давняя игра в ухаживания, во влюбленность была настоящим счастьем, подобного им уже никогда не испытать. А тогда они продолжали притворяться, что не вместе, даже после того, как стали жить вместе.

Даже родители не были посвящены в эту тайну. Знали обо всем только водители Анжелики и Леонида. Но хранили тайну.

Просто, как признается Агутин, это было такое счастье, за которое страшно. Тайну пришлось раскрыть только тогда, когда беременный живот Анжелики уже стало невозможно скрывать…

Анжелика не боится стареть

В отличие от множества других звезд, Анжелика Варум совершенно спокойно воспринимает свой возраст. Ведь главное – то, что муж не устает повторять ей, что любит и что она самая красивая. И певица выглядит по-прежнему молодой и привлекательной – наверное, именно благодаря таким словам мужа.

Она признается, что и ей очень нравится, как выглядит в свои годы Леонид. Если он вдруг захочет «подтянуть» морщины или закрасить седину – Анжелика уверяет, что в тот же день бросит его.

Анжелика не любит глянец и фотошоп

Конечно, в 50 невозможно выглядеть так же, как в 25. Тем не менее, Анжелика Варум старается не слишком переживать из-за происходящих изменений. Правда, увидев свое лицо на обложке глянцевого журнала, певица была раздосадована: фото выглядело абсолютно неестественным из-за фотошопа, она с трудом себя узнала.

больше по теме Анжелика Варум поделилась редким фото своей семьи Большая часть семьи Варум и Агутина собралась вместе.

Вообще, как считает Варум, глянец оказал очень сильное воздействие на женщин ее поколения, причем – негативное. Все кинулись себя «исправлять» и «улучшать».

Сама она пока еще не прибегала к пластической хирургии, но не исключает такой возможности: просто потому, что она – публичный человек и должна появляться перед зрителями красивой и сияющей, без заметных морщин и мешков под глазами, чтобы радовать взгляды публики.

Несмотря на измены – любимая женщина

Леониду Агутину то и дело приписывают романы с юными девушками, публикуют снимки, на которых он обнимает или целует других женщин… Супруги не скрывают: за годы их брака бывало всякое, глупо было бы отрицать связи влюбчивого певца.

Однако Анжелика считает: любимая женщина – это не та, с которой произошел «обмен жидкостями», а та, которой на протяжении 20 лет посвящают стихи. И с которой вместе он может преодолеть все трудности – чтобы остаться рядом.