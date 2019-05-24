«Гоша был грузином, ему не хватало амбиций»: Анфиса Чехова рассказала о своей первой любви

Телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своей первой любви, молодом человеке из Грузии, которого звали Гоша. Пара была вместе на протяжении трех лет, однако затем их отношения прекратились.

«Я влюбилась в него. Стала принимать его любовь. Мы встречались, а потом жили на протяжении трех лет. Это, конечно, было первое настоящее чувство. В тот момент я уже устала от платонической любви. Мне хотелось настоящих чувств. Но у меня были высокие требования, а мой молодой человек до них не дотягивал. Гоша был грузином, ему не хватало амбиций. Я хотела себе в мужья успешного мужчину. Мой избранник же любил рассуждать, как раньше хорошо жилось, а сейчас все плохо, поэтому мы в итоге расстались. Случались ссоры, и я поняла, что пора ставить точку в этих отношениях», — рассказала она.

Чехова отметила, что вскоре в ее жизни случилась программа «Секс с Анфисой Чеховой». Уже после первого выпуска, который датирован 2005 годом, она проснулась знаменитой. «Конечно, у меня появилось много поклонников. Все они почему-то считали, что я хочу секса. Хотя я никогда не бегала с приспущенными штанами и ни о чем не просила. Я больше все-таки аналитик, а не практик. К любым отношениям отношусь очень выборочно. У меня есть чувство собственного достоинства», — сказала звезда.

Телеведущая отметила, что после нескольких выпусков поняла, что на нее свалилась слава. С тех пор, как она признается, больше таких чувств в работе она не испытывала.