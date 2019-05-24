Звездные истории

Гости свадьбы Потапа и Насти Каменских танцевали под Верку Сердючку

Торжество состоялось в одном из ресторанов под Киевом. Именно там Андрей Данилко в популярном образе и радовал своим выступлением молодоженов с гостями праздника.

Гости свадьбы Потапа и Насти Каменских танцевали под Верку Сердючку
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Известные украинские музыканты Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу в одном из ресторанов под Киевом. Гостями праздничной вечеринки стали многие звезды шоу-бизнеса. Надо отметить, что некоторым гостям в этот вечер пришлось не только веселиться, но и выступать. Так, публику и многочисленных гостей вечеринки развлекала Верка Сердючка, наверное, самая знаменитая украинская исполнительница последнего десятилетия. В известности с ней могут сравниться разве что Светлана Лобода и Ани Лорак.

В Сети на одной из фан-страничек в Instagram появилось новое видео со свадьбы знаменитостей. На кадрах можно увидеть, как гости безудержно отжигают под Верку Сердючку, которая поет на сцене. Молодожены стоят рядом и наблюдают за пением своей звездной коллеги.

Напомним, что Потап и Настя Каменских познакомились в 2006 году. Музыкант просто искал партнершу, которая бы пела припевы в его рэперских композициях. Вскоре к ним пришла всенародная любовь и слава.

За эти годы поклонники много раз женили Потапа и Настю Каменских. Однако девушка на протяжении пятнадцати лет была замужем за другим мужчиной. Несколько лет назад она развелась. В начале весны в этом году стало известно, что Потап и Настя поженятся. Детали торжества они держали в строжайшем секрете.

Вам может быть интересно:

Свадебный торт: Потап и Настя Каменских слились в «сладком поцелуе» после десерта Потап и Настя Каменских за последние несколько лет сбросили на двоих 50 килограммов Каменских опубликовала видео, на котором ее и Потапа поздравляет со свадьбой многотысячная толпа

Тэги:

Верка СердючкаНастя КаменскихПотапСвадьба Насти Каменских и ПотапаСвадьба Потапа и Насти
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гости свадьбы Потапа и Насти Каменских танцевали под Верку Сердючку
Интересно?
Поделись с друзьями: