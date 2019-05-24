Гости свадьбы Потапа и Насти Каменских танцевали под Верку Сердючку

Торжество состоялось в одном из ресторанов под Киевом. Именно там Андрей Данилко в популярном образе и радовал своим выступлением молодоженов с гостями праздника.

Известные украинские музыканты Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу в одном из ресторанов под Киевом. Гостями праздничной вечеринки стали многие звезды шоу-бизнеса. Надо отметить, что некоторым гостям в этот вечер пришлось не только веселиться, но и выступать. Так, публику и многочисленных гостей вечеринки развлекала Верка Сердючка, наверное, самая знаменитая украинская исполнительница последнего десятилетия. В известности с ней могут сравниться разве что Светлана Лобода и Ани Лорак.

В Сети на одной из фан-страничек в Instagram появилось новое видео со свадьбы знаменитостей. На кадрах можно увидеть, как гости безудержно отжигают под Верку Сердючку, которая поет на сцене. Молодожены стоят рядом и наблюдают за пением своей звездной коллеги.

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Напомним, что Потап и Настя Каменских познакомились в 2006 году. Музыкант просто искал партнершу, которая бы пела припевы в его рэперских композициях. Вскоре к ним пришла всенародная любовь и слава.

За эти годы поклонники много раз женили Потапа и Настю Каменских. Однако девушка на протяжении пятнадцати лет была замужем за другим мужчиной. Несколько лет назад она развелась. В начале весны в этом году стало известно, что Потап и Настя поженятся. Детали торжества они держали в строжайшем секрете.