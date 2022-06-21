10 странных напарников в кино и сериалах

Красавчик Дженко и зажатый Шмидт знают друг друга еще с юности. Они разные и часто ссорились, но смогли подружиться, когда поступили в школу полиции, где всю дорогу помогали друг другу (Шмидт был силен в учебе, Дженко — физически). Кидалты с ярлыками мачо и задрота не очень вписывались в полицейском участке, а вот в колледже и средней школе — идеально.

Именно сюда Дженко и Шмидта послали работать под прикрытием, где им удавалось все: ловить драгдилеров, крутить романы, тусить и даже учиться. Причем в школе они даже поменялись ролями: раздолбай Дженко изучал науку, ища связь между уроками химии и местными барыгами, а неряха Шмидт быстро влюбил в себя местную красотку и стал звездой театра.

«Настоящий детектив»

У героев сериала Ника Пиццолатто могла сложиться счастливая жизнь, но спустя много лет в ней не осталось ничего, кроме работы. Почему так вышло? Потому что оба — сложные, противоречивые люди, склонные совершать ошибки под грузом обстоятельств.

Для Марти это семья, которая ему надоела и ушла на второй план, а первый заняла любовница, — развод был неизбежен. Для рефлексирующего Раста Коула — гибель двухлетней дочери, после которой он подсел на наркотики и алкоголь.

Вероятно, поэтому напарники на протяжении 17 лет возвращаются к старому делу — ритуальном убийству проститутки. Не сумев победить своих демонов, Марти и Раст посвятили себя поискам тех, что полтора десятилетия внушали ужас жителям Луизианы. И этот гештальт они закрыли с блеском, хотя он едва не стоил им жизни.

«Люди в черном»