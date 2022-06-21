10 странных напарников в кино и сериалах

«Детективное агентство Мухича»
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»
Напарники Мухич и Кристина далеки от полицейских, с которым захочешь работать. Он — наивный и нерасторопный, она — чересчур заносчивая. Эта парочка запросто может провалить операцию под прикрытием, случайно спалив роскошный особняк.
Но дуракам часто везет, вот и Мухич с Кристиной после увольнения умудряются договориться с олигархом: тот выписывает им кучу денег на открытие собственного детективного агентства. Так начинаются их приключения с раскрытием дел элитных клиентов — для одного из них пара будет искать Кубок УЕФА!
Точнее всего Мухича и Кристину описывают создатели шоу, сравнивая их с Холмсом и Ватсоном: один из героев отрицает законы простейшей логики, а другого поначалу волнует только заработок.
«Мачо и ботан»
Кадр из фильма «Мачо и ботан»
Красавчик Дженко и зажатый Шмидт знают друг друга еще с юности. Они разные и часто ссорились, но смогли подружиться, когда поступили в школу полиции, где всю дорогу помогали друг другу (Шмидт был силен в учебе, Дженко — физически). Кидалты с ярлыками мачо и задрота не очень вписывались в полицейском участке, а вот в колледже и средней школе — идеально.
Именно сюда Дженко и Шмидта послали работать под прикрытием, где им удавалось все: ловить драгдилеров, крутить романы, тусить и даже учиться. Причем в школе они даже поменялись ролями: раздолбай Дженко изучал науку, ища связь между уроками химии и местными барыгами, а неряха Шмидт быстро влюбил в себя местную красотку и стал звездой театра.
«Настоящий детектив»
У героев сериала Ника Пиццолатто могла сложиться счастливая жизнь, но спустя много лет в ней не осталось ничего, кроме работы. Почему так вышло? Потому что оба — сложные, противоречивые люди, склонные совершать ошибки под грузом обстоятельств.
Для Марти это семья, которая ему надоела и ушла на второй план, а первый заняла любовница, — развод был неизбежен. Для рефлексирующего Раста Коула — гибель двухлетней дочери, после которой он подсел на наркотики и алкоголь.
Вероятно, поэтому напарники на протяжении 17 лет возвращаются к старому делу — ритуальном убийству проститутки. Не сумев победить своих демонов, Марти и Раст посвятили себя поискам тех, что полтора десятилетия внушали ужас жителям Луизианы. И этот гештальт они закрыли с блеском, хотя он едва не стоил им жизни.
«Люди в черном»
Кадр из фильма «Люди в черном»
Кто-то ловит маньяков, кто-то — драгдилеров, а кто-то, как герои «Людей в черном», бросает вызов пришельцам. Агенты Кей и Джей работают в специальном Бюро по защите землян. Первый — ветеран своего дела и к работе относится предельно серьезно.
Второй — легкомысленный новичок, которому еще предстоит заматереть. Вместе они переживут много приключений: встречу с представителем расы завоевателей, бой с гигантским монстром, обитающим в нью-йоркской подземке, и даже скачки во времени, с помощью которых Джей пытается спасти жизнь наставника.
«Славные парни»
Еще один фильм, в котором напарниками становятся полярные по характеру герои. Расследуя убийство порнозвезды, добродушный сыщик Холланд Марч пересекается с грузным костоломом Джексоном Хили, которого нанимают для устрашения людей.
Их первая встреча заканчивается дракой, но вскоре оба понимают, что преследуют общую цель. Так начинается приключение, достойное лучших нуарных фильмов: с запутанным расследованием, внезапными трупами, драками и головокружительной развязкой. А также с остротами в духе Шейна Блэка («Смертельное оружие»).
«Милиционер с Рублевки»
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки»
Необычный триумвират сложился в «Милиционере с Рублевки» — приквеле «Полицейского с Рублевки». Лицо этой компании — молодой опер Володя Яковлев, которому в 90-е поручают следить за порядком в Барвихе. Наивного, вспыльчивого и неопытного милиционера уравновешивает Гудкова — его странноватая напарница, с которой его знакомят в первый день службы.
Но больше всего здесь запоминается человек, который в милиции не работает, но изредка помогает ей. Это младший брат Яковлева Денис — современный и смышленый парень, который не оставляет попыток подколоть Володю. Вместе троица распутывает дела с пиратскими видеокассетами, билетами МММ, приставкой «Денди» и другими атрибутами лихих 90-х.
«Предпоследняя инстанция»
В небесной канцелярии полно хлопот. Например, специальный отдел занят тем, что определяет, куда попадет душа человека: в рай или ад. Отвечают за это два человека — Валентина и Максим. Скучать им не приходится: чужая жизнь — порой любопытное и даже безумное зрелище.
К тому же у обоих есть свои цели: Максим, будучи аферистом, старается продать свой билет в Рай за кругленькую сумму, а Валентина всеми силами пытается вызволить мужа из ада, чтобы воссоединиться с ним в раю. На их примере можно убедиться, что коррупция способна дотянуться даже до священного, поскольку азарт, любопытство и соблазн присущи всем — даже работникам небесной канцеляри вроде наших героев.
«Час пик»
Кадр из фильма «Час пик»
Герои культового бадди-муви стали напарниками поневоле. Инспектор Ли — образцовый полицейский, всю жизнь работавший у себя на родине в Гонконге. Судьба забрасывает его в Лос-Анджелес, когда неизвестные похищают дочь китайского консула, которую Ли обучал кунг-фу.
Американцы не рады визиту иностранца и решают сорвать его расследование, приставив к Ли в качестве напарника горе-полицейского Картера. Но ничего не вышло: Картер, будучи шутником-раздолбаем, неожиданно сработался с Ли — хладнокровным и рассудительным сыщиком. А все потому, что для обоих общее дело превыше разночтений и уж тем более проблем, навязанных непутевыми коллегами.
«Типа крутые легавые»
Лондонский коп Энджел настолько крут, что остальные коллеги на его фоне выглядят неудачниками, и это сильно портит статистику участка. В итоге его переводят в городок Сэндфорд, расположенный в английской глуши. Здесь он знакомится с Баттерманом — глуповатым и ленивым, но добродушным констеблем.
Внезапно Сэндфорд потрясает волна убийств и похищений, и новоиспеченные напарники сразу берутся за дело. За время расследования Баттерман и Энджел станут отличными друзьями. Первый восхищен напарником, ведь тот построил блестящую карьеру в столице. А еще у них много общих интересов: от ламповых посиделок в пабе до просмотров боевиков пятничным вечером.