Сразила наповал: Рудова в тугих велосипедках и кроп-топе игриво оголила рельефные формы на улице

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино и успела поработать, как и Дмитрием Нагиевым, так и с Павлом Прилучным. Блондинка прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Однако она мечтает сыграть серьезную роль, но признается, что режиссеры обращают внимание на ее внешность и предлагают играть только роковых красоток.
Однако Рудова зачастую одевается очень женственно. Актриса следит за своей фигурой. Она регулярно занимается спортом и хвастается результатами. Но этим летом блондинка успела отдохнуть в Турции. Она красовалась в бикини на камеру, а потом призналась, что поправилась. Но поклонники считают, что Наталья только похорошела.
На этот раз Наталья решила отправится с подругами в кафе. Она облачилась в тугие велосипедки и кроп-топ. Актриса подчеркнула свои рельефные формы. Она обнажила стальной пресс.
Рудова накинула рубашку оверсайз, завершив монохромный образ. Она блеснула пышным декольте. А вот дома звезда решила снять видео в своем аутфите.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что в 39 лет актриса находится в отличной форме. «Какая фитоняшка», «Животик у вас потрясающий», «Господи, какая вы красивая, слов нет», «Идеальный наряд», «Ходите так всегда», «Фигурка всем на зависть», — стали писать подписчики.