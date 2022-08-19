Сразила наповал: Рудова в тугих велосипедках и кроп-топе игриво оголила рельефные формы на улице

На этот раз Наталья решила отправится с подругами в кафе. Она облачилась в тугие велосипедки и кроп-топ. Актриса подчеркнула свои рельефные формы. Она обнажила стальной пресс.

Рудова накинула рубашку оверсайз, завершив монохромный образ. Она блеснула пышным декольте. А вот дома звезда решила снять видео в своем аутфите.