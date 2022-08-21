Сразила изгибами фигуры: Лолита в просвечивающем платье блеснула формами на открытии Спартакиады

Недавно Лолита пополнила гардероб, заглянув в бутик Игоря Гуляева. Она давно дружит с модельером и стилистом Аллы Пугачевой. А вот на днях артистка побывала в Крыму, где без стеснения позировала в купальнике. Она стала скрывать свою фигуру. Однако некоторым пользователям Сети кадры показались слишком смелыми.

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