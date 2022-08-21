Сразила изгибами фигуры: Лолита в просвечивающем платье блеснула формами на открытии Спартакиады

Лолита Милявская уже давно прославилась на всю страну не только как певица, но и женщина без комплексов. Она не раз набирала вес, а потом худела. В браке с пятым мужем Дмитрием Ивановым артистка никак не могла похудеть, но после развода она сбросила лишние килограммы. В свои 58 лет звезда без стеснения носит мини-юбки.
Недавно Лолита пополнила гардероб, заглянув в бутик Игоря Гуляева. Она давно дружит с модельером и стилистом Аллы Пугачевой. А вот на днях артистка побывала в Крыму, где без стеснения позировала в купальнике. Она стала скрывать свою фигуру. Однако некоторым пользователям Сети кадры показались слишком смелыми.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
20 августа в Москве состоялось торжественное открытие Всероссийской спартакиады. На концерте выступили такие артисты, как Алсу, Сергея Лазарева, Зара, Лариса Долина.
Для такого особенного случая Лолита выбрала черное силуэтное платье в пол с эффектном мерцания. Просвечивающая ткань позволила певице похвастаться изгибами фигуры.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Милявская. Многие отметили, что этот образ один из лучших. Певица выгодно подчеркнула свои формы. «Какая роскошная», «Вау, до чего круто выглядит», «Платье опупенное», «Это просто идеальный образ», «Ох всем такую фигуру после 50 лет», — стали писать пользователи Сети.