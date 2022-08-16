«Спасибо, что в белье»: Нюша в мокром платье не скрыла округлые формы на пляже

Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она выступает на сцене с юных лет. Артистка славится своими заводными танцами.

В последнее время она редко дает концерты. Исполнительница хита «Чудо» уже пять лет счастлива в браке с Игорем Сивовым. Она пожарила избраннику двоих детей: Серафиму-Симбу и Саффрон.