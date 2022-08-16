«Спасибо, что в белье»: Нюша в мокром платье не скрыла округлые формы на пляже

Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она выступает на сцене с юных лет. Артистка славится своими заводными танцами.
В последнее время она редко дает концерты. Исполнительница хита «Чудо» уже пять лет счастлива в браке с Игорем Сивовым. Она пожарила избраннику двоих детей: Серафиму-Симбу и Саффрон.
Этим летом Нюша много путешествует. Она посетила Бали, а потом приехала на Мальдивы. Певица не скрывает, что восстанавливается после родов. Однако она часто делилась кадрами, на которых позировала в купальнике. 15 августа артистка отметила свой день рождения. Она решила показать, как для нее выглядит счастье.
На этот раз Нюша искупалась в океане в желтом платье. Она решила позировать в наряде, который стал прозрачным. Певица танцевала, демонстрируя свои формы в стрингах. Она повернулась к камере своим тылом, сверкнув округлыми ягодицами на камеру.
«Моменты счастья», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Многие поразились тому, как в 32 года выглядит певица. «С Бузовой пример берете?», «Красивая», «Ох, какая фигура», «Это получилось эффектно», «А муж не против?», «Смотритесь словно нимфа», «Фигурка роскошная», «Все видно», «Спасибо, что в белье», — прокомментировали пост подписчики.