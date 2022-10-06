«Совсем уже взрослый»: девятилетний сын Прилучного впервые снялся в телевизионном проекте

Не раз родители брали малышей на работу. Не удивительно, что девятилетний сын Прилучного недавно впервые снялся в телепередаче. Он принял участие в проекте «НеДетский бизнес» канала СТС. На фото со съемочной площадки Тимофей предстал с другими детьми и ведущим Антоном Комоловым. Мальчик держался достаточно уверенно перед камерой.

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