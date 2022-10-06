«Совсем уже взрослый»: девятилетний сын Прилучного впервые снялся в телевизионном проекте

Тимофей стал участником новой передачи «НеДетский бизнес» канала СТС.
Павел Прилучный с детьми

Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды.

Павел Прилучный за последние 10 лет стал одним из самых известных актеров в России. Многие знают его по роли в сериале «Мажор». Другие видели его в сериале «Закрытая школа». Он был в браке с Агатой Муцениеце. Их считали одной из самых идеальных пар в шоу-бизнесе, но два года назад они расстались.

Примечательно, что Агата подарила актеру двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Она забрала их собой после развода. Однако Прилучный поддерживает с ними общение и порой берет с собой в отпуск. Недавно артист женился снова на Зепюр Брутян, но не стал меньше времени посвящать наследникам.

Не раз родители брали малышей на работу. Не удивительно, что девятилетний сын Прилучного недавно впервые снялся в телепередаче. Он принял участие в проекте «НеДетский бизнес» канала СТС. На фото со съемочной площадки Тимофей предстал с другими детьми и ведущим Антоном Комоловым. Мальчик держался достаточно уверенно перед камерой.

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Антон Комолов, Тимофей Прилучный. Фото: соцсети 

«Горжусь своим сыном Тимофеем, совсем уже взрослый. Фото со съемок проекта «НеДетский бизнес» канала СТС. Мне нравится, что Тимофей интересуется разными темами. Это не только школьные предметы, но и спорт, и даже бизнес.

Мне кажется знания не бывают лишними, тем более когда ребенок сам стремится к этому. Главное, чтобы были правильные наставники. Хочу поздравить сегодня с праздником всех учителей. Спасибо за ваш труд!» – отметил Павел.

Поклонники восхитились наследником актера. Многие отметили, что он копия папы. «Супер мальчик, да еще красавец!», «Так вырос сын», «Такой богатырь», «Скромный такой», «Очень похож на отца», — стали писать подписчики.

 

Тимофей Прилучный. Фото: соцсети

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