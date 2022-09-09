«Совсем не скучали»: Нетребко в мерцающем платье с пол с глубоким декольте показала страсть с мужем на публике

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она живет в Вене, но часто приезжает в Россию. Обычно ее гастроли расписаны на год вперед. Однако в этом году с ней отказались работать некоторые театры. Но несмотря на такой конфуз, оперная дива вернулась на сцену в Европе. Летом она выступала в Италии.
А вот недавно Анна отдохнула с семьей в Турции. Также она спела провести несколько дней дома и собрала друзей на своей террасе. Но уже на днях артистка оказалась в Германии, куда приехала с мужем Юсифом Эйвазовым. На этот раз вышла на прогулку в леопардовом платье. А вот на сцене звезда выступила в роскошном вечернем платье с мерцающими пайетками и глубоким декольте.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Нетребко спела вместе с мужем. Они продемонстрировали настоящую страсть на сцене. Юсиф обнимал, ласкал и целовал жену. Оперная дива сменила наряд на черное атласное платье. За кулисами супруги не могли скрыть улыбок.
«Спасибо, Гамбург… на концерте мы совсем не скучали», – заявила звезда.
К слову во время выступления пара даже рассмеялась до слез. Этот концерт оказался особенно запоминающимся.
Поклонники осыпали Анну комплиментами. «Браво», «Вы идеальная пара», «Сколько огня», «Какой наряд», «Вы просто королева», «Смотришь и хочется жить», «Какие вы настоящие», «Красота», «Обожаю ваши выступления», «Просто фантастика», «Так засмеялись! А была такая страсть», — стали писать подписчики.