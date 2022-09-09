«Совсем не скучали»: Нетребко в мерцающем платье с пол с глубоким декольте показала страсть с мужем на публике

Нетребко спела вместе с мужем. Они продемонстрировали настоящую страсть на сцене. Юсиф обнимал, ласкал и целовал жену. Оперная дива сменила наряд на черное атласное платье. За кулисами супруги не могли скрыть улыбок.

«Спасибо, Гамбург… на концерте мы совсем не скучали», – заявила звезда.

К слову во время выступления пара даже рассмеялась до слез. Этот концерт оказался особенно запоминающимся.