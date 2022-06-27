Соседов вспомнил, как артисты не пришли на похороны к Толкуновой

Сергей Соседов заявил, что артисты в большей степени не любят ходить на похороны своих коллег. Что произошло и с Юрием Шатуновым. На прощание с певцом, напомним, приехали только Николай Басков и Игорь Крутой.

Остальные предпочли написать слезливые посты в соцсетях — на публику.

«Вот, кстати, актеры больше ходят на похороны, чем представители шоу-бизнеса. А вспомните Валентину Толкунову! Это же потрясающая певица. Да, к ней на прощание пришло много поклонников. Но артистов почти не было», — заявил Соседов Teleprogramma.pro.

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