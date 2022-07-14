Со всех сторон хороша: Семенович в купальнике козырнула постройневшей фигурой «восьмеркой»

Анна Семенович является одной из самых известных исполнительниц в стране. Она покинула группу «Блестящие» и построила сольную карьеру.
Артистка не скрывает, что многие поклонники восхищаются не только ее песнями, но и ее внешностью. Звезда обладает пышными формами, которые умело корректирует с помощью нарядов.
Этим летом Анна успела не только появиться на премиях и вечеринках, но и отдохнуть в Турции. Несколько недель певица нежилась под солнцем.
Она предпочитала облачаться в струящиеся наряды. Но также артистка позировала в купальнике. Она предпочитает закрытые монокини, которые скрывают изъяны фигуры.
На этот раз Анна решила поделиться кадрами, на которых загорает на яхте. Она покрасовалась в черном купальнике с прозрачными вставками. Певица предпочла продемонстрировать фигуру «восьмерку». Она поплавала на надувном матрасе в море.
Примечательно, что Семенович накинула тонкий халат, но не скрыла свои постройневшие формы и пышное декольте. Она блеснула ножками на камеру.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
«Как же я люблю плавать в море. Могу часами не вылезать из воды, сколько помню себя, я с детства очень хорошо плаваю, спасибо родителям, что привили любовь к воде.
Я не боюсь глубины, чем глубже, тем мне интересней плескаться в морской пучине», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Семенович. Многие осыпали ее комплиментами. «Ослепительная красавица! Эталон красоты, женственности и очарования!», «Очень постройнели», «Какие классные формы», «Ножки прям вкусные», «Ваше декольте просто предмет искусства», — стали писать подписчики.
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды