Со всех сторон хороша: Семенович в купальнике козырнула постройневшей фигурой «восьмеркой»

Этим летом Анна успела не только появиться на премиях и вечеринках, но и отдохнуть в Турции. Несколько недель певица нежилась под солнцем.

Она предпочитала облачаться в струящиеся наряды. Но также артистка позировала в купальнике. Она предпочитает закрытые монокини, которые скрывают изъяны фигуры.