Снова дома: Нетребко в платье бэби-долл с цветочным принтом устроила вечеринку на своей террасе в Вене

Анна Нетребко уже давно стала мировой знаменитостью. Она привыкла жить работой, поэтому ее гастроли расписаны на год вперед. Еще в прошлом году артистка приезжала в Москву и отметила 50-летие в Кремле.
Теперь она не всегда выступает в знаменитых театрах в Европе. Однако этим летом звезда давала концерты в Италии и Германии.
Недавно Нетребко отметилась в Кельне с мужем Юсифом Эйвазовым. Она выступила на публике, продемонстрировав роскошное вечернее платье. Оперная дива всегда следит за модой и любит добавлять аксессуары в образы. Накануне Анна вернулась в Вену. Она появилась на премьере нового сезона в театре Ла Скала, где щегольнула в платье Versace.
А вот 3 сентября вечером оперная дива устроила вечеринку у себя дома. Она живет в шикарной квартире с террасой на крыше, где певица все делала своими руками, даже раскрашивала стены краской. На этот раз Анна облачилась в мини-платье бэби-долл в цветочек. Наряд мандаринового цвета подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Артистка повеселилась с друзьями.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Aperol party», – написала звезда.
Артистка восхитила поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. «Классно, как всегда!», «Ох, какая вы молодец», «Ну наряд просто прелестный», «Вы своим образом продлили лето», «Аннушка, вы само обаяние», «У вас дома всегда светло и хорошо», «Какая вы хозяюшку», — прокомментировали пост подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды