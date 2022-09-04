Снова дома: Нетребко в платье бэби-долл с цветочным принтом устроила вечеринку на своей террасе в Вене

Анна Нетребко уже давно стала мировой знаменитостью. Она привыкла жить работой, поэтому ее гастроли расписаны на год вперед. Еще в прошлом году артистка приезжала в Москву и отметила 50-летие в Кремле.

Теперь она не всегда выступает в знаменитых театрах в Европе. Однако этим летом звезда давала концерты в Италии и Германии.