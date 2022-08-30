Смутила всех: Серябкина в мини-юбке с золотистыми пайтками и жакете блеснула нижним бельем на сцене (видео)

Серябкина выступила для публики, исполнив свои хиты. Она вышла на сцену в броском костюме с золотыми пайетками. Однако жакет певица расстегнула, показав бюст в черном лифе. Юбка также оказалась такой короткой, что артистка продемонстрировала свои трусики. В столь откровенном наряде звезда зажигательно двигалась.

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