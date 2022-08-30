Смутила всех: Серябкина в мини-юбке с золотистыми пайтками и жакете блеснула нижним бельем на сцене (видео)

Бывшая участница группы SEREBRO восхитила Леру Кудрявцеву своей фигурой. Для выступления за закрытии Всероссийской Спартакиады певица выбрала крайне смелый лук.
Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: соцсети звезды

Ольга Серябкина в этом году отметила 37-летие. Она активно продолжает строит карьеру после того, как покинула группу SEREBRO. Ольга является не только исполнительницей, но и автором песен. Она дружит с Кети Топурией и даже познакомила коллегу со своим сыном Лукой. К слову, звезда стала мамой меньше года назад.

Обычно Ольга не частая гостья на премиях и красных дорожках. А после родов она также взяла паузу, чтобы восстановиться. Но 29 августа в Москве состоялся концерт в честь закрытия Всероссийской Спартакиады. Множество артистов собралось в «Лужниках», а ведущей вечера стала Лера Кудрявцева. 

Серябкина выступила для публики, исполнив свои хиты. Она вышла на сцену в броском костюме с золотыми пайетками. Однако жакет певица расстегнула, показав бюст в черном лифе. Юбка также оказалась такой короткой, что артистка продемонстрировала свои трусики. В столь откровенном наряде звезда зажигательно двигалась.

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Для каждого участника концерта была проведена лотерея, где компьютер вбирал и выводил на экран тот вид спорта, который якобы подходит артисту. Так Ольге выпал серфинг, чему она обрадовалась. Но певица отметила, что купальник она бы носила поменьше. 

«С твоей фигурой можно и без бикини», – заявила Кудрявцева.

Поклонники также были сражены тем, как выглядит артистка после родов. Многие осыпали ее комплиментами.

Лера Кудрявцева и Ольга Серябкина. Фото: кадр из трансляции концерта

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