Смутила всех: Серябкина в мини-юбке с золотистыми пайтками и жакете блеснула нижним бельем на сцене (видео)

Ольга Серябкина в этом году отметила 37-летие. Она активно продолжает строит карьеру после того, как покинула группу SEREBRO. Ольга является не только исполнительницей, но и автором песен. Она дружит с Кети Топурией и даже познакомила коллегу со своим сыном Лукой. К слову, звезда стала мамой меньше года назад.
Обычно Ольга не частая гостья на премиях и красных дорожках. А после родов она также взяла паузу, чтобы восстановиться. Но 29 августа в Москве состоялся концерт в честь закрытия Всероссийской Спартакиады. Множество артистов собралось в «Лужниках», а ведущей вечера стала Лера Кудрявцева.
Серябкина выступила для публики, исполнив свои хиты. Она вышла на сцену в броском костюме с золотыми пайетками. Однако жакет певица расстегнула, показав бюст в черном лифе. Юбка также оказалась такой короткой, что артистка продемонстрировала свои трусики. В столь откровенном наряде звезда зажигательно двигалась.
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Для каждого участника концерта была проведена лотерея, где компьютер вбирал и выводил на экран тот вид спорта, который якобы подходит артисту. Так Ольге выпал серфинг, чему она обрадовалась. Но певица отметила, что купальник она бы носила поменьше.
«С твоей фигурой можно и без бикини», – заявила Кудрявцева.
Поклонники также были сражены тем, как выглядит артистка после родов. Многие осыпали ее комплиментами.
Лера Кудрявцева и Ольга Серябкина. Фото: кадр из трансляции концерта