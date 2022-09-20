Смотрит влюбленными глазами: Зепюр Брутян в косухе отметилась в кафе с Павлом Прилучным

Павел Прилучный не перестает сниматься в новых проектах. В этом году вышел сериал «Жизнь по вызову», где он сыграл главную роль. Также состоялась премьера нового сезона сериала «Мажор». Артист наладил отношения с экс-женой Агатой Муцениеце, которая растит двоих детей, Тимофея и Мию.
В этом году Прилучный удивил поклонников, когда стал путешествовать с Зепюр Брутян. Оказалось, что весной у них вспыхнул роман. Актер тайно расписался с ней в ЗАГСе. А в конце лета они устроили роскошную свадьбу. Теперь артист надеется, что вскоре она подарит ему ребенка, так как он готов снова стать отцом.
19 сентября супруги оказались в Сочи. Они приехали на фестиваль «Новый сезон», где Павел представил сериалы «Союз спасения» и нового «Мажора». Он дважды появился на красной дорожке с Брутян, которая то красовалась в мини-платье, то позировала в черном платье с корсетом. Муж осыпал ее поцелуями.
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А днем супругов застали в кафе. Зепюр уже предстала в косухе и белой футболке. Она украдкой любовалась тем, как Прилучный пьет кофе. Она поделилась умилительным видео, на котором покрасовалась рядом со своим возлюбленным. Раньше актриса скрывала отношения с актером, поэтому теперь с радостью делится кадрами с ним.