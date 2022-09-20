Смотрит влюбленными глазами: Зепюр Брутян в косухе отметилась в кафе с Павлом Прилучным

19 сентября супруги оказались в Сочи. Они приехали на фестиваль «Новый сезон», где Павел представил сериалы «Союз спасения» и нового «Мажора». Он дважды появился на красной дорожке с Брутян, которая то красовалась в мини-платье, то позировала в черном платье с корсетом. Муж осыпал ее поцелуями.

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