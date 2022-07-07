Смелые танцы для любимого? Бузова в белых шортах и блузке с рукавами-буфами не скрыла свои прелести

Телеведущая решила сразить поклонников. Она в девичьем наряде задрала шортики на камеру.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она давно покинула шоу «Дом-2», но ведет новые проекты.

Примечательно, что артистка любит внимание публики, поэтому не перестает экспериментировать с имиджем и часто носит пикантные наряды. А не так давно она даже стала танцевать на пилоне, чтобы хвастаться своей пластикой. 

Уже две недели Бузова находится на съемках в Африке. И хоть там сейчас зима, она не перестает щеголять в коротких платьях и порой даже красуется в бикини.

В свои 36 лет телеведущая много работает над фигурой, чтобы хорошо выглядеть. На этот раз она решила показать, как начинается ее утро. 

Ольга устроила танцы перед зеркалом, облачившись в белую блузку с рукавами-буфами и шорты клеш. Она продемонстрировала свои загорелые ноги, а потом задрала шорты, показав изящные бедра. 

Примечательно, что на этот раз она взбудоражила поклонников. Многие заметили, что звезда стала чаще демонстрировать красоту своего тела на фоне слухов, что у нее тайный роман с влиятельным политиком. Фанаты предположили, что подобные танцы она снимает для своего возлюбленного. 

Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ну просто красотка», «Какая милаха», «Ох, ты просто огонь», «Для мужчины стараешься?», «Раньше так хвостом не виляла», «Постройнела», «Оля, какие ножки», «Хорошо», «Дерзкие кадры», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  