Смелые танцы для любимого? Бузова в белых шортах и блузке с рукавами-буфами не скрыла свои прелести

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она давно покинула шоу «Дом-2», но ведет новые проекты.
Примечательно, что артистка любит внимание публики, поэтому не перестает экспериментировать с имиджем и часто носит пикантные наряды. А не так давно она даже стала танцевать на пилоне, чтобы хвастаться своей пластикой.
Уже две недели Бузова находится на съемках в Африке. И хоть там сейчас зима, она не перестает щеголять в коротких платьях и порой даже красуется в бикини.
В свои 36 лет телеведущая много работает над фигурой, чтобы хорошо выглядеть. На этот раз она решила показать, как начинается ее утро.
Ольга устроила танцы перед зеркалом, облачившись в белую блузку с рукавами-буфами и шорты клеш. Она продемонстрировала свои загорелые ноги, а потом задрала шорты, показав изящные бедра.
Примечательно, что на этот раз она взбудоражила поклонников. Многие заметили, что звезда стала чаще демонстрировать красоту своего тела на фоне слухов, что у нее тайный роман с влиятельным политиком. Фанаты предположили, что подобные танцы она снимает для своего возлюбленного.
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«Ну просто красотка», «Какая милаха», «Ох, ты просто огонь», «Для мужчины стараешься?», «Раньше так хвостом не виляла», «Постройнела», «Оля, какие ножки», «Хорошо», «Дерзкие кадры», — прокомментировали пост подписчики.