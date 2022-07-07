Смелые танцы для любимого? Бузова в белых шортах и блузке с рукавами-буфами не скрыла свои прелести

Уже две недели Бузова находится на съемках в Африке. И хоть там сейчас зима, она не перестает щеголять в коротких платьях и порой даже красуется в бикини.

В свои 36 лет телеведущая много работает над фигурой, чтобы хорошо выглядеть. На этот раз она решила показать, как начинается ее утро.

Ольга устроила танцы перед зеркалом, облачившись в белую блузку с рукавами-буфами и шорты клеш. Она продемонстрировала свои загорелые ноги, а потом задрала шорты, показав изящные бедра.