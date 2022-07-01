Словно русалка: Севастьянова в алом платье из шелка блеснула соблазнительными формами

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она не раз участвовала в соревнованиях, посвятив все детство и юность спорту.

А потом Каролина завоевала олимпийское золото и предпочла завершить карьеру. Теперь она много путешествует и порой участвует в телевизионных шоу. Зрители увидели ее во втором сезоне шоу «Звезды в Африке».