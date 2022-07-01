Словно русалка: Севастьянова в алом платье из шелка блеснула соблазнительными формами

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она не раз участвовала в соревнованиях, посвятив все детство и юность спорту.
А потом Каролина завоевала олимпийское золото и предпочла завершить карьеру. Теперь она много путешествует и порой участвует в телевизионных шоу. Зрители увидели ее во втором сезоне шоу «Звезды в Африке».
Уже больше месяца Севастьянова отдыхает в Монако. Она продолжает поддерживать себя в форме, поэтому часто носит наряды, подчеркивающие ее достоинства. В 27 лет спортсменка не перестает посещать вечеринки и путешествовать.
В Монте-Карло она уже щеголяла в мини-бикини. А теперь Каролина запечатлелась в ресторане. Она предстала в алом платье из шелка с глубоким декольте. Звезда оголила свои прелести.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит гимнастка. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая милая», «Ну просто кошечка», «Как вам идет красный», «Ну ваша фигура неземной красоты», «Поражаешь в самое сердце», «Очень красивая! Такой стан», «Ну вы прям фея или русалка», «Чарующий вид», — прокомментировали пост подписчики.
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