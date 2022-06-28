Словно без юбки: Клава Кока засветила, что скрывает под рубашкой, задрав ее на камеру

Клава Кока является популярной исполнительницей и не перестает покорять шоу-бизнес. Она уже подружилась с Ольгой Бузовой и получила похвалу от Филиппа Киркорова.

Певица создает хиты и хвастается дерзкими, яркими образами. В 25 лет она не перестает экспериментировать со стилем. Недавно звезда выступила в платье в стиле бэби-долл.