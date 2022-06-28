Словно без юбки: Клава Кока засветила, что скрывает под рубашкой, задрав ее на камеру

Клава Кока является популярной исполнительницей и не перестает покорять шоу-бизнес. Она уже подружилась с Ольгой Бузовой и получила похвалу от Филиппа Киркорова.
Певица создает хиты и хвастается дерзкими, яркими образами. В 25 лет она не перестает экспериментировать со стилем. Недавно звезда выступила в платье в стиле бэби-долл.
В июне Клава много путешествует и едва ли не каждый день дает концерты. На днях она выступила для выпускников. Теперь на съемке певица похвасталась модными образами.
Она облачились в белую рубашку оверсайз, дополнив ее поясом и туфлями с мерцающей сеточкой. Артистка задрала рубашку и показала джинсовые шортики.
«Несмотря на то что извращены хотели видеть голую Клаву Коку, мы с Айратиком нашли вот такой вот лук а-ля Кэрри Брэдшоу из сериала: рубашка бывшего», — отметила стилист звезды.
«Пришлось снять рубашку с кого-то, а под низом мои шортики домашние. Ремень — Айратика, туфельки — красивые, блестящие! А колье от одного загадочного парня, который мне его подарил», — похвасталась Клава.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну ты точно, словно из сериала», «Классный образ получился», «Современно и женственно», «Так ноги длиннее», «Интересно, кто сделал подарок», «А ты просто сногсшибательная», «Самый идеальный лук на жару», «Ох, что за ножки», — стали писать подписчики.
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