Словно Афродита: невестка Орбакайте в откровенном платье продемонстрировала округлый бюст

Недавно пара отметила годовщину со дня свадьбы. Никита устроил застолье в честь такого события. А Алена облачилась в пикантное белое платье с разрезами. Она работает моделью, поэтому не стесняется подчеркивать точеную фигуру. Однако на этот раз для фотосессии блондинка примерила такое смелое платье, которые не скрыло ее прелести.

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