Словно Афродита: невестка Орбакайте в откровенном платье продемонстрировала округлый бюст

Никита Пресняков является музыкантом и актером. Он родился в звездной семье, поэтому с малых лет знал, что такое сцена. Много лет артист жил и учился в Нью-Йорке. Теперь он снова находится в России, где нашел свою любовь. Уже пять лет сын Кристины Орбакайте счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче.
Недавно пара отметила годовщину со дня свадьбы. Никита устроил застолье в честь такого события. А Алена облачилась в пикантное белое платье с разрезами. Она работает моделью, поэтому не стесняется подчеркивать точеную фигуру. Однако на этот раз для фотосессии блондинка примерила такое смелое платье, которые не скрыло ее прелести.
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Невестка Орбакайте покрасовалась в черном мини-платье из просвечивающей ткани. Наряд с декольте до пупка позволил ей засветить бюст. Краснова также подчеркнула длинные ноги и крупкие бедра. Она не стала скрывать, что платье подходит под ее стиль. Жена Никиты пришла в настоящий восторг от лука для съемок.
А вот поклонники посчитали, что платье слишком откровенное. Некоторые даже подвергли Алену критике. Но нашлись и те, кто был сражен ее точеной фигурой.