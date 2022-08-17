Словно 18 лет: Кудрявцева в ультрамодных рваных джинсах «зажгла» на барабанной установке

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она в 18 лет стала мамой, когда приехала в Москву с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком.
Он был ее мужем, которому блондинка подарила сына Жана. Потом ведущая шоу «Секрет на миллион» не раз обжигалась, но обрела счастье с хоккеистом Игорем Макаровым.
Примечательно, что теперь у Леры растет четырехлетняя дочка Мария. Она часто возит ее на море. В этом году телеведущая свозила ее в Болгарию, где также отдохнула с мамой.
Она лишь на днях вернулась на работу и щегольнула в новых нарядах. Кудрявцева также отреагировала на слухи о разводе, раскритиковав журналистов за подобные сплетни.
А вот 16 августа Лера поделилась неожиданными кадрами. Она оказалась в звукозаписывающей студии. Там телеведущая решила сесть за барабанную установку. Она не задумываясь стала играть на барабанах. Кудрявцева предстала в футболке с принтом и ультрамодных джинсах с рваными местами на коленках. Звезда выглядела счастливой.
Поклонники удивились тому, что она так умеет играть. Многие догадались, что первый муж ее научил этому. Лера получила большое количество комплиментов. Фанаты отметили, что молодежный наряд ей очень идет и даже молодит. Блондинка выглядела так, словно ей 18 лет.