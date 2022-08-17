Словно 18 лет: Кудрявцева в ультрамодных рваных джинсах «зажгла» на барабанной установке

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она в 18 лет стала мамой, когда приехала в Москву с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком.

Он был ее мужем, которому блондинка подарила сына Жана. Потом ведущая шоу «Секрет на миллион» не раз обжигалась, но обрела счастье с хоккеистом Игорем Макаровым.