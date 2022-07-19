Скрыла фигуру: Кети Топурия в лимонном платье оверсайз и с сумкой Celine щегольнула на отдыхе

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Публика ее полюбила, когда певица стала солисткой группы «А’Студио». За минувшие годы она не только пережила развод, но и похудела.
Артистка теперь может дать фору даже моделям. Она также выпускает одежду своего бренда. Звезда предпочитает всегда быть одетой с иголочки.
У Кети растет дочка Оливия, а также сын Адам, которому всего год. Вместе с мужем Львом Деньговым артистка путешествует. Не так давно пара приехала на море. В 35 лет артистка носит шорты из денима, рубашки и другие летние наряды.
На этот раз Топурия во время променада отметилась в воздушном платье оверсайз лимонного цвета. Наряд позволил ей скрыть фигуру. На плече у артистки была сумка-шоппер Celine. Примечательно, что ранее певица носила наряды свободного кроя, когда скрывала беременность. Но пока Кети не объявляла, что снова беременна. Однако поклонники стали бурно обсуждать кадр.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Топурия восхитила пользователей Сети своим романтическим образом. К слову, на море этим летом также проводят время Ксения Бородина, Лера Кудрявцева, Алена Гаврилова и другие звезды.
«Очень красивая», «Ой, какой цвет», «Кети, вы снова беременны?», «Наряд прям напрашивается на вопрос», «У вас стройная фигурка, зачем такой платье? Беременны?», «Ну девушка-лето», «Третья беременность?» — стали писать подписчики.