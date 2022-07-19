Скрыла фигуру: Кети Топурия в лимонном платье оверсайз и с сумкой Celine щегольнула на отдыхе

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Публика ее полюбила, когда певица стала солисткой группы «А’Студио». За минувшие годы она не только пережила развод, но и похудела.

Артистка теперь может дать фору даже моделям. Она также выпускает одежду своего бренда. Звезда предпочитает всегда быть одетой с иголочки.