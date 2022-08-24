Скоромный бюст и пышные бедра: Нюша в одной рубашке засветила прелести фигуры на улице (фото)

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что смогла построить успешную карьеру после участия в телевизионных шоу.
Но теперь артистка предпочитает большую часть жизни посвящать семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. Звезда растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году она родила сына Саффрона.
Примечательно, что Нюша этим летом устроила отпуск на Мальдивах. Она несколько недель нежилась на пляже. Певица там отпраздновала свое 32-летие. Она насладилась романтической обстановкой. Также артистка часто публикует пикантные кадры, то позируя в бикини, то демонстрируя формы в мокрой тунике.
На этот раз Нюша на улице отметилась в одной рубашке. Она сидела на диванчике без макияжа, вытянув ножки. Певица обнажила загорелые упругие бедра и скромный бюст. Она признавалась, что пытается вернуться в форму после родов. Своими результатами молодая мама довольна. При этом она продолжает над собой работать.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились тем, как выглядит певица. Другие осудили ее за столь смелые фото. «Контент пошел нескромный», «Такая привлекательная», «Это очень красиво», «Ну просто роскошные формы», «Девочка шалит», «Тревожно видеть, когда ты публикует себя в таком полуобнаженном виде», «Ну фигура хороша», — стали писать пользователи Сети.