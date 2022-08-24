Скоромный бюст и пышные бедра: Нюша в одной рубашке засветила прелести фигуры на улице (фото)

На этот раз Нюша на улице отметилась в одной рубашке. Она сидела на диванчике без макияжа, вытянув ножки. Певица обнажила загорелые упругие бедра и скромный бюст. Она признавалась, что пытается вернуться в форму после родов. Своими результатами молодая мама довольна. При этом она продолжает над собой работать.

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